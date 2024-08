I SUV medi di segmento C sono tra i protagonisti del mercato: assetto rialzato, spazio a sufficienza per famiglia e bagagli, tanta tecnologia e ampia scelta tra le motorizzazioni.

Auto sempre più apprezzate che hanno nella Volkswagen Tiguan una delle portabandiera, modello che ha attraversato anni e mode riuscendo a stare sempre sulla cresta dell'onda, affrontando avversarie sempre più agguerrite. Un gruppone che negli ultimi tempi ha visto arrivare la Jaecoo J7, SUV cinese compatto pensato appositamente per l'Europa.

Esterni

Partendo dagli esterni, Jaecoo J7 e nuova Volkswagen Tiguan si differenziano prima di tutto nelle linee, piuttosto squadrate per la cinese, ispirate a quelle dei fuoristrada di un tempo, e più tondeggianti per la tedesca, ispirate a quelle dei nuovi modelli a zero emissioni della Casa.

La carrozzeria della nuova Jaecoo J7, in particolare, è ricca di alcuni dettagli stilistici raffinati e tipici di auto di segmenti superiori, come per esempio le maniglie elettriche a scomparsa, le luci a LED anteriori e posteriori su più livelli con struttura simil "pixel LED" e i cerchi in lega dal design molto aerodinamico.

Ricetta un bel po' diversa, invece, per la Volkswagen Tiguan, disegnata, come abbiamo detto, guardando da vicino le ultime novità elettriche di Wolfsburg, come per esempio le ID.4 e ID.5, dunque con forme piuttosto tondeggianti, fari anteriori su un unico livello di medie dimensioni e un passo di generose dimensioni.

Jaecoo Jaecoo J7 2024 Volkswagen Tiguan 2024

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Jaecoo J7 4,5 metri 1,86 metri 1,68 metri 2,67 metri Volkswagen Tiguan 4,5 metri 1,84 metri 1,64 metri 2,68 metri

Interni

Passando agli interni quelli della cinese Jaecoo J7 sono spaziosi e realizzati con una buona cura per dettagli e materiali. Nella dotazione di serie, inoltre, non mancano contenuti come doppi vetri e sedili anteriori con regolazioni elettriche e riscaldabili, come quelli posteriori.

Più in generale, l'impostazione stilistica della plancia rimanda alle forme squadrate della carrozzeria esterna, con molti portaoggetti e molti comandi sviluppati in verticale, inclusi quelli del sistema di infotainment, piuttosto moderno e composto da due schermi: il quadro strumenti davanti al guidatore interamente digitale da 10,25 pollici e il monitor verticale da 14,8 pollici posizionato al centro del cruscotto, dotato tra l'altro del processore Qualcomm 8155 di derivazione smartphone.

Parlando di abitabilità infine, anche lo spazio a bordo è abbondante per tutti e 5 i passeggeri. Questione diversa, invece, per quanto riguarda i bagagli, che possono essere stivati in uno spazio di soli 412 litri, un valore di poco sotto alla media per il segmento.

Jaecoo J7, gli interni

Anche gli interni della terza generazione della Volkswagen Tiguan, sono stati disegnati con forme che richiamano il design esterno e riempiti di tanta tecnologia di ultima generazione.

Anche in questo caso, infatti, al centro della plancia non manca uno schermo di dimensioni molto generose da 12,9 pollici o da 15 pollici (optional), che fa il suo debutto globale in abbinamento al nuovo sistema di infotainment MIB4, che viene abbinato di serie al nuovo rotore centrale fisico ideato per avere una "scorciatoia" nelle impostazioni di utilizzo quotidiane.

Più in generale, comunque, anche a bordo della Tiguan lo spazio non manca e la qualità è quella tipica costruttiva delle auto di Wolfsburg, in particolare con sedili che ora possono essere scelti con diversi nuovi rivestimenti e anche in versione ergoActive 100% elettrica approvati dall'ente tedesco AGR.

Volkswagen Tiguan 2024, gli interni

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Capacità bagagliaio Jaecoo J7 10,25" 14,8" 412-1.335 litri Volkswagen Tiguan 10,20" 12,9" - 15" 625-1.650 litri

Motori

La nuova Jaecoo J7 è già arrivata sul mercato italiano e per ora è disponibile con un solo motore, un 1.6 4 cilindri turbo benzina da 145 CV non elettrificato, sviluppato internamente dal Gruppo cinese e già predisposto per essere declinato anche in varianti a doppia alimentazione (a gas) e ibride che arriveranno in seguito.

Di serie l'auto viene fornita con un cambio automatico a doppia frizione e con la trazione integrale “Intelligent AWD” con ripartitore idraulico, che può distribuire la coppia fino al 50/50 tra i due assi. In un secondo momento dovrebbe arrivare anche una versione ibrida plug-in da 347 CV già annunciata in Cina.

Jaecoo Jaecoo J7 2024 Volkswagen Tiguan 2024

A differenza della cinese, la nuova Volkswagen Tiguan si può già avere solo termica (diesel e benzina), ma anche mild hybrid e plug-in hybrid, in tutti i casi solo con cambio automatico DSG e, scegliendo le motorizzazioni senza elettrificazione, anche con trazione integrale 4Motion.

Cominciato dalle prime, il benzina non elettrificato è il 2.0 TSI da 265 CV e 400 Nm di coppia, con trazione integrale e cambio doppia frizione, mentre il diesel è il 2.0 TDI nella configurazione da 150 CV e 360 Nm a trazione anteriore oppure in quella da 193 CV, 400 Nm e trazione integrale 4Motion, sempre entrambe con cambio automatico.

Passando alle motorizzazioni elettrificate, invece, la prima cosa da dire è che sono tutte a trazione anteriore, sia mild hybrid che plug-in hybrid.

Nel primo caso il motore è il 1.5 eTSI con 130 CV o 150 CV di potenza, abbinato a un piccolo motore elettrico integrato nell'alternatore alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48 Volt, nel secondo caso, invece, si tratta del 1.5 TSI eHybrid con 204 CV o 272 CV, anche in questo caso abbinato a un motore elettrico però integrato nel cambio doppia frizione a 6 rapporti, alimentato da una batteria da 19,7 kWh per un'autonomia a zero emissioni che può raggiungere anche i 100 km.

Modello Benzina Diesel Mild Hybrid Benzina Plug-in Hybrid Benzina Jaecoo J7 1.6 Turbo 145 CV n.d. in arrivo in arrivo Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 265 CV 2.0 TDI 150 CV 2.0 TDI 193 CV 1.5 eTSI 130 CV 1.5 eTSI 150 CV 1.5 eHybrid 204 CV 1.5 eHybrid 272 CV

Prezzi

I prezzi per l'Italia della nuova Jaecoo J7 non sono ancora stati divulgati, ma dovrebbero partire da circa 40.000 euro. I prezzi della Volkswagen Tiguan 2024, invece, partono dai 39.950 euro della mild hybrid in allestimento Life e arrivano ai 59.100 euro della plug-in hybrid in allestimento R-Line Plus, il più completo.