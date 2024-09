Jaecoo vuole affermarsi sempre di più in Europa. Il secondo brand del gruppo Chery presentato nel Vecchio Continente (dopo Omoda) mostrerà a breve il suo secondo modello.

Si tratta di un SUV compatto chiamato Jaecoo 5, che verrà esposto per la prima volta all'Omoda & Jaecoo International User Summit che si terrà nel corso di questo mese. Ad anticipare il modello sono due teaser che ne mostrano le forme e presentano la filosofia costruttiva.

Il primo SUV "pet-friendly"

Esteticamente, la Jaecoo 5 sembra riprendere il design affilato della più grande Jaecoo 7, pur avendo una coda ancora più elaborata. In particolare, le forme della zona posteriore richiamano la Range Rover Evoque, con le luci a sviluppo orizzontale posizionate in alto e un piccolo spoiler integrato nel tetto.

Nelle foto s'intravede anche il grande tetto panoramico, mentre la calandra appare imponente (e cromata) come nella 7. Tuttavia, la caratteristica più curiosa della 5 è la sua filosofia "pet-friendly", come accennato dal comunicato stampa che accompagna i teaser.

Jaecoo non entra nei dettagli della spiegazione, ma dice che gli interni del SUV "forniscono una serie completa di soluzioni per tutti gli scenari di viaggio per gli amici a quattro zampe".

Jaecoo Jaecoo 5, le foto teaser

Il legame con la Omoda 5

Per il resto, sulla Jaecoo 5 (di cui avevamo già dato una piccola anticipazione) le informazioni scarseggiano. Al momento, sappiamo solo che il passo sarà di 2,62 metri, mentre la lunghezza dovrebbe essere inferiore ai 4,5 metri della 7. Non è da escludere un possibile legame con la Omoda 5, con la 5 che potrebbe avere le stesse dimensioni e - forse - i powertrain della "cugina".

Il SUV compatto, quindi, potrebbe avere una lunghezza di circa 4,3-4,4 metri ed essere disponibile con un 1.5 turbo benzina e con un motore elettrico da 204 CV con batterie LFP da 62 kWh e autonomia dichiarata di 430 km. Non resta che attendere la presentazione ufficiale.