La commercializzazione della Jaecoo J7 deve ancora iniziare in Italia ma già guardiamo ai prossimi modelli della Casa cinese in arrivo in Europa, Italia compresa. Lo facciamo grazie a un bozzetto ufficiale che anticipa le forme della Jaecoo J5, SUV compatto che si posizionerà al di sotto della J7.

Uno schizzo e nulla più che però inizia a dare un'idea su quello che sarà lo stile del secondo modello del brand cinese di proprietà di Chery sbarcato in Europa assieme a Omoda.

Sportivo

Poche linee che danno però subito l'idea di come la Jaecoo J5 voglia posizionarsi come SUV sportivo, almeno nelle linee che - per alcuni aspetti - richiamano la Range Rover Evoque. Non sappiamo però se sarà una concorrente dell'inglese - lunga 4,37 metri - o se sarà in un segmento più alto. Dalla sorella maggiore pare riprende comunque le linee orizzontali del tetto, per non sacrificare l'abitabilità.

Omoda 5 Jaecoo Jaecoo J7 2024

La J5 seguirà il linguaggio di design Jaecoo chiamato "Inspiration of Nature", fatto di linee rette e forme scultoree unite a elementi più morbidi e sinuosi.

Non si sa ancora nulla circa le motorizzazioni del SUV compatto di Jaecoo. Potrebbe sfruttare la piattaforma della Omoda 5 - lunga 4,37 metri - e montare quindi il 1.5 turbo benzina o il powertrain elettrico da 204 CV con batterie LFP da 62 kWh e autonomia dichiarata di 430 km. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.