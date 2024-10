Bentley ha un nuovo colore esclusivo riservato a pochi

Chi può permettersi un'auto di lusso sceglie con molta attenzione la tonalità della carrozzeria. Per questo gli specialisti di Mulliner hanno pensato di offrire ai propri clienti una tonalità originale.

E' un blu molto intenso che è stato creato apposta per Bentley Motors dalla stilista britannica Supriya Lele. Si chiama Nīla Blue e deve il suo nome alla parola sanscrita che in italiano significa “zaffiro”.

Origini indiane

Supriya Lele ha pensato a questo blu intenso sia per le sue origini indiane sia per dare voce al trattato filosofico “On Blue” di William Gass del 1976, che esplora il significato simbolico del blu in relazione ai temi della sensualità, dello squallore e della tristezza.

La prima Bentley ad utilizzarlo è una Bentayga S, dotata di cerchi sportivi da 22 pollici firmati da una sottile linea blu. Per dare luce è stata messa a contrasto una tonalità bianca, che si trova sia sul bodykit in fibra di carbonio all'esterno che nei rivestimenti interni.

La stilista britannica Supriya Lele

Com'è fatta dentro

L'abitacolo comprende una moltitudine di caratteristiche personalizzate, dalle griglie degli altoparlanti audio Naim in nero satinato alle impiallacciature in noce taglio corona a poro aperto tinto nero, il tutto contornato dai bordi in Nila Blue.

"Il colore gioca un ruolo fondamentale sia nella mia attività che nell'identità del marchio. Questa tonalità di blu è particolare, elegante e leggermente diversa dal solito", ha detto Supriya Lele. "Questa collaborazione invita i clienti a esplorare un mondo in cui gli unici limiti sono quelli dell'immaginazione", ha aggiunto David Parker, Chief Commercial Officer di Mulliner.