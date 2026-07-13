La nuova Freelander svela i suoi interni

La Freelander 8 continua a svelarsi sempre più, mostrando dettagli della carrozzeria prima e degli interni dopo. Il SUV nato dalla joint venture tra Chery e il Gruppo Jaguar Land Rover, mostrato per la prima volta ad aprile al Salone di Pechino 2026 si prepara ad arrivare nelle concessionarie cinesi prima ed europee dopo. E finalmente ecco comparire la plancia.

Un elemento che richiama (nemmeno tanto alla lontana) il Panoramic Display delle nuove BMW iX3, i3 e X5, a partire dal nome. Si chiama Panoramic Intelligent Display e ha dimensioni da record.

Sua lunghezza

Il termine "Panoramic" rende subito l'idea: 46,3" di diagonale, praticamente come una TV. Ma resi da un monitor larghissimo (1,2 metri) e basso posizionato subito sotto il lunotto. Esatto, come sulle BMW più recenti. Lì vengono mostrate tutte le principali informazioni dell'auto, a una risoluzione 8k. Più del monitor sul quale state leggendo queste parole. Un head-up display senza head-up display, per evitare distrazioni durante la guida.

Freelander 8, le prime foto degli interni Foto di: Chery Land Rover

Quello superiore naturalmente non è l'unico monitor all'interno della Freelander 8: al centro ce n'é un altro, un classico display per gestire ogni aspetto del sistema di infotainment basato sul chip Qualcomm Snapdragon 8397. Non se ne conoscono le dimensioni ma optiamo per una diagonale di 17" circa. E sì, da lì si comanda anche la climatizzazione.

Freelander 8, come è fatta

Lunga 5,11 metri e basata su una piattaforma firmata Chery la Freelander 8 è mossa da un powertrain elettrico ad autonomia estesa: sotto il cofano c'è un 1.5 turbo benzina il cui compito è quello di generare energia per la grossa batteria da 60,3 kWh, che a sua volta alimenta due motori elettrici - uno per asse - per 221 km di autonomia in modalità elettrica secondo il ciclo di omologazione cinese CLTC.

Freelander 8 First Edition Foto di: Car News China

Attualmente è in vendita in Cina in versione First Edition e potrebbe arrivare in Europa nel corso del 2027.