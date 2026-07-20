Caldo estremo? Intanto è record di danni da grandine all'auto

I primi dati del 2026 indicano che potrebbe essere uno degli anni più difficili degli ultimi tempi per i danni causati dalla grandine alle auto in Italia. A lanciare il segnale è l'Osservatorio Verti Movers, lo studio realizzato da Verti, compagnia assicurativa digitale, che ha analizzato oltre 300.000 polizze tra il 2021 e il 2026.

Nonostante la stagione estiva non sia ancora conclusa, il numero dei sinistri registrati nei primi mesi dell'anno è già superiore alla media degli ultimi cinque anni, confermando una tendenza che trova riscontro anche nelle rilevazioni meteorologiche nazionali.

Danni già sopra la media prima del picco estivo

Secondo l'analisi di Verti, nei primi mesi del 2026 sono stati registrati 45 sinistri dovuti alla grandine ogni 1.000 polizze assicurative, contro una media di 37 ogni 1.000 rilevata nel periodo 2021-2025. Un dato che assume ancora più peso considerando che la fase dell'anno statisticamente più favorevole ai temporali intensi deve ancora concludersi. Le rilevazioni meteo, infatti, hanno censito circa 950 episodi di grandine nei primi cinque mesi del 2026, distribuiti in 758 comuni italiani nell'arco di 63 giornate.

L'indagine evidenzia inoltre come gli episodi grandinigeni siano sempre meno distribuiti in modo uniforme e sempre più concentrati in eventi brevi ma particolarmente violenti, capaci di provocare danni elevati in aree circoscritte.

Cambia la mappa delle province più colpite

Se nel 2025 il record dei danni è stato registrato a Rimini, dove oltre un'auto assicurata su due è stata coinvolta in un sinistro da grandine, nel 2026 l'area più esposta si è spostata verso il Nord Italia. Brescia guida la classifica con circa 178 sinistri ogni 1.000 polizze, il valore più alto mai registrato nella provincia, seguita da Monza e Brianza con 138, Pordenone con 109, Como con 88 e Verona con 78.

Anche Milano supera già quota 53 sinistri ogni 1.000 polizze, nonostante il periodo estivo non sia ancora stato interamente contabilizzato.