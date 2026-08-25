La BMW M2 potrebbe diventare ancora più speciale

La gamma della BMW M2 potrebbe arricchirsi presto di un'altra versione speciale. Dopo l'arrivo della M2 CS e della più recente M2 a trazione integrale, la coupé bavarese potrebbe infatti ricevere un'ulteriore variante prima della fine della produzione, prevista per il 2029.

La notizia, però, va presa con cautela: BMW non ha confermato ufficialmente il progetto. A parlare di un nuovo modello sarebbe stato Ynguldyn, membro del forum BimmerPost noto per aver anticipato in passato alcune informazioni sui piani di prodotto della Casa bavarese.

Una M2 ancora più estrema?

La base di partenza sarebbe già particolarmente promettente. La M2 CS ha portato sulla coupé il motore sei cilindri in linea della M3 e della M4 Competition, con 530 CV e 650 Nm.

Se BMW volesse spingersi ancora oltre, una delle possibilità sarebbe rappresentata da una M2 CSL. La sigla, storicamente associata alle BMW più estreme, potrebbe identificare una versione caratterizzata soprattutto dalla riduzione del peso, attraverso l'impiego più esteso di fibra di carbonio, componenti alleggeriti e un equipaggiamento meno orientato al comfort.

Nuovo M Performance Track Kit per BMW M2 CS Foto di: BMW

Un'eventuale CSL potrebbe anche ricevere un ulteriore incremento di potenza, anche se non ci sono informazioni concrete che permettano di confermarlo. In questo scenario, la M2 diventerebbe una sorta di laboratorio per portare all'estremo il concetto di coupé compatta ad alte prestazioni.

Un'altra ipotesi riguarda invece la trazione integrale xDrive. BMW ha già introdotto una M2 a trazione integrale, sviluppando quindi l'hardware necessario per trasferire la potenza su entrambe le assi.

La M2 xDrive "normale" sviluppa 480 CV e 600 Nm, mentre una possibile CS xDrive potrebbe avere numeri ancora più importanti.

La suggestione del cambio manuale

C'è poi una terza possibilità: una versione ancora più speciale potrebbe concentrarsi non tanto sulle prestazioni assolute, quanto sul coinvolgimento del guidatore.

La BMW M2 CS vista dal vivo Foto di: Motor1.com

BMW potrebbe infatti seguire la strada intrapresa con altre versioni CS e proporre una M2 speciale con cambio manuale a sei rapporti. La possibilità sarebbe particolarmente interessante perché consentirebbe di affiancare i 530 CV a una trasmissione pensata per chi considera il coinvolgimento nella guida più importante dei decimi guadagnati sullo 0-100 km/h.

In ogni caso, quest'ultimo capitolo della M2 dovrebbe essere presentato tra il 2027 e il 2028. A luglio 2029, infatti, sarebbe previsto l'addio dell'attuale generazione.

Fotogallery: BMW M2 CS (2025)