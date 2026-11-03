Gli interni della Leapmotor B03X

Si chiama Leapmotor B03X l'ultima arrivata della Casa cinese. Anzi forse la penultima, visto che al Salone di Parigi si è mostrata al sua "sorella" senza assetto rialzato B03. Famiglia allargata o meno il crossover (o SUV, fate voi) cinese si inserisce in uno dei segmenti più caldi del mercato, offrendo la solita ricetta ormai collaudata dalla Casa: prezzo super concorrenziale, contenuti di buon livello e guida più occidentale di quanto ci si potrebbe aspettare.

Assieme a interni accoglienti e spaziosi. Molto spaziosi, a rendere la Leapmotor B03X un'auto adatta alle famiglie che non vogliono abbondare eccessivamente con i centimetri esterni.

Leapmotor B03X: la plancia

Squadra che vince non si cambia e così la Leapmotor B03X adotta l'arredamento del resto della gamma, studiato all'insegna del minimal: strumentazione digitale da 8,8" sottile e parzialmente personalizzabile, con anche la possibilità di visualizzare le mappe del navigatore, ma in un angolo a destra. Meglio di niente. Anche perché tutto - ma proprio tutto - è presente il monitor da 14,6".

Bello da vedere e da utilizzare è molto fluido nel funzionamento e ha una grafica che ricorda quella del mondo dei tablet, con schermate ricche di informazioni. Da qui come detto si gestisce ogni aspetto della Leapmotor B03X, dal climatizzatore agli assistenti alla guida. Fatto che, come ampiamente descritto, ha fatto scomparire praticamente ogni pulsante fisico e bisogna così abituarsi a gestire tutto o tramite comandi vocali o navigando i ricchi menù nei quali bisogna districarsi. Probabilmente ci vuole tempo per abituarsi.

Sul tunnel ci sono unicamente la piastra di ricarica a induzione per lo smartphone e i due porta bicchieri, mentre sotto un generoso vano porta oggetti. La leva del selettore della trasmissione è dietro al volante. Volante che presenta pochi pulsanti fisici, per attivare le funzioni gestibili tramite i due rotori (uno per razza) per regolare gli specchietti retrovisori, ADAS e altro ancora.

Leapmotor B03X, gli interni Foto Di: Leapmotor Leapmotor B03X, gli interni Foto Di: Leapmotor

Leapmotor B03X: materiali e finiture

Leapmotor ci ha abituati a una qualità decisamente soddisfacente per gli interni e la B03X non fa eccezione. La parte alta dell'abitacolo è rivestita da superfici morbide sulla parte alta, mentre le plastiche più rigide - ma comunque mai con un'impressione di fragilità - in basso.

A non soddisfare è la cappelliera, rigida e molto leggera, senza cordini e con un disegno che non le permetterebbe di alzarsi all'apertura del portellone. Bocciata su tutta la linea e pronta a essere sostituita: Leapmotor ha infatti colto prontamente le critiche e la sostituirà su tutte le B03X.

Leapmotor B03X, gli interni Foto di: Leapmotor

Leapmotor B03X: abitabilità e bagagliaio

Di certo 4,27 metri di lunghezza non sono pochi, ma lo spazio interno alla Leapmotor B03X sembra essere quello di un modello di segmento superiore. Dietro si sta comodi, anche al centro con gambe e testa che hanno a disposizione centimetri in abbondanza. C'è poi il tocco che può fare la differenza: le sedute del divanetto possono essere sollevate così da liberare spazio sul pavimento, dove sistemare eventuali oggetti più ingombranti.

Leapmotor B03X, i sedili del divanetto posteriore si possono sollevare Foto di: Leapmotor

Molto buona anche la capacità del bagagliaio che va da 510 a 1.610 litri, con un comodo pozzetto da 105 litri interamente in plastica, così da poter essere lavato scaricando l'acqua grazie al tappo sistemato sul fondo.

Leapmotor B03X: perché comprarla e perché no