Se ci seguite sui nostri canali social, sicuramente avrete visto il video dell'intervista speciale a Batman, che spiega perché abbia scelto di cambiare auto per la vita di tutti i giorni, optando per la Nissan Juke. Non una qualunque, però: la Kiiro infatti è un'edizione speciale limitata a 5.000 unità, per celebrare proprio l'uomo pipistrello in occasione dell'uscita del nuovo film The Batman.

I dettagli estetici sono inediti, mentre sotto il cofano c'è un tre cilindri 1.0 benzina abbinato al cambio manuale a 6 marce. Nell'intervista (che trovate qui sotto) Batman si è detto soddisfatto per la versatilità della sua Juke, ma ora tocca a noi metterla alla prova per vedere come va fra le strade di Roma.

Clicca per leggere:

Esterni | Interni | Guida | Curiosità | Prezzi

Esterni

"Kiiro" è la parola giapponese che sta per "giallo", che è proprio il colore dei dettagli estetici specifici di questa versione speciale della Nissan Juke.

A contrasto con il grigio della carrozzeria, il giallo trova posto nella zona inferiore di tutti i 4 lati dell'auto, con inserti sui paraurti e sulle minigonne laterali. A questi si aggiungono i cerchi in lega a cinque razze da 19" di colore nero, e una trama speciale per tettuccio e calotte specchi.

Per il resto, la Kiiro rimane una Juke tradizionale, che ha mantenuto ad esempio i grandi proiettori anteriori rotondi della generazione precedente ma in un design nel complesso più maturo e muscoloso, soprattutto al posteriore con i fari a sviluppo orizzontale.

Interni

Così come l'esterno, l'abitacolo della Juke Kiiro mostra dettagli in colore giallo acceso, soprattutto per le cuciture a contrasto delle parti in pelle - vale a dire il volante, i sedili (che sono sportivi in tessuto con inserti in pelle sintetica), il bracciolo centrale, la plancia e i pannelli delle portiere. C'è poi una placchetta in alluminio sulla console centrale vicino al cambio, che riporta la scritta "Kiiro".

Questa edizione speciale si basa sui top di gamma, come l'allestimento standard N-Design, e quindi gode di clima automatico e schermo dell'infotainment da 8 pollici con navigatore integrato, Apple CarPlay e Android Auto.

La strumentazione non è completamente digitale, lasciando ancora spazio ai due quadranti analogici classici, ma al centro di questi trova posto uno schermo da 7" ricco di informazioni e chiaro da leggere - dettaglio che va a risolvere l'assenza di un head up display.

Guida

Come anticipato, la Kiiro è un'edizione limitata della Juke caratterizzata sul fronte estetico, ma non su quello meccanico: sotto il cofano c'è infatti il 1.0 benzina a tre cilindri disponibile su altre Juke, con 114 CV e 200 Nm di coppia con overboost, abbinato di serie al cambio manuale a 6 marce (come nella vettura in prova), in alternativa al 7 marce doppia-frizione che si può avere come optional.

La spinta sì percepisce bene già da circa 1.500 giri/min, anche se il regime di coppia massima effettivo è poco più in alto, a 1.750 giri/min. Come molti altri "mille" tre cilindri si sente un piccolo turbolag, ma la turbina comincia a lavorare molto in fretta dando potenza anche nelle riprese a marce più alte. Piccolo dettaglio, in rilascio si sente chiaramente il turbo soffiare via l'aria compressa in eccesso.

Il cambio manuale è comodo da raggiungere, da impugnare e da manovrare, con innesti leggermente spugnosi ma che fanno poca resistenza, e questo è un pregio considerando l'indole non sportiva della Juke.

Allo stesso modo, l'assetto morbido riesce ad assorbire bene le asperità della strada anche con i cerchi da 19" come quelli in prova, che oltretutto riescono a velocizzare i cambi di direzione. L'unico appunto è sull'insonorizzazione, che soffre di fruscii aerodinamici a velocità autostradali.

Sulla Kiiro in prova non è presente il ProPilot, che comprende ad esempio cruise control adattivo e mantenitore attivo della corsia, ma comunque il pacchetto ADAS di serie offre cruise control standard, lane assist (che segnala l'uscita dalle linee di carreggiata mediante vibrazioni sul volante) e frenata automatica di emergenza, oltre al lettore dei cartelli stradali e il riconoscimento di pedoni e ciclisti.

Per quanto riguarda i consumi, in città si riescono a percorrere fra i 13 e i 16 km/litro in base al traffico, mentre in extraurbano con un andatura costante si possono toccare i 19 km/litro. In autostrada a 130 km/h si registrano circa 12 km/litro, per una media generale di 15 km/litro, ovvero 6,5 litri/100 km.

Curiosità

La Kiiro mostra una decorazione con trama mai vista prima su una Nissan, che abbellisce il tettuccio e le calotte degli specchietti celebrando l'uscita al cinema di The Batman. La sua produzione è limitata a 5.000 esemplari, ma per il mercato italiano ne sono previste solamente 200.

Prezzi

Il listino della Juke parte da 22.200 euro per la Visia 6MT, ma per l'edizione speciale Kiiro - che è a tutti gli effetti un top di gamma - si sale a 27.350 euro, sempre col cambio manuale 6MT. Volendo si può optare per l'automatico DCT7 per 1.700 euro in più.