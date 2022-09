Era solo questione di tempo. Del resto, nessun’altra auto come il Volkswagen Bulli fa venire voglia di viaggiare e di partire un’avventura on the road. Dunque anche se il Bulli diventa elettrico, cioè il nuovo Volkswagen ID. Buzz, la versione camper non può tardare ad arrivare.

Si tratta di un allestimento ufficiale Volkswagen che mostra soltanto alcune delle soluzioni che possono e potranno essere adottate sulla ID. Buzz. Largo alla fantasia, dunque: da qui ai prossimi anni ne vedremo delle belle!

Pronta a partire

L’ID. Buzz che abbiamo avuto modo di vedere da molto vicino non ha ancora un nome ufficiale.

In Redazione ci siamo divertiti a battezzarlo “c-ampere”, giocando sulla sua natura elettrica. Forse un nome non ce l’avrà mai, chissà, visto che si tratta in realtà di un ID.Buzz trasporto persone dotato semplicemente di accessori e gadget che possono essere rimossi quando non servono.

È nel bagagliaio che trova posto una cucina scorrevole con doppio fornello alimentato a gas. È in alluminio, facile da smontare e da lavare, e dotata di parafiamma. Subito sotto c’è spazio per pentole e tegami vari, mentre affianco c’è un vano profondo per alloggiare una cella frigorifera. Nel terzo pertugio, poi, c’è spazio per due bidoni dell’acqua e per una vaschetta mobile che funge da lavandino.

Con i sedili della terza fila ripiegati, infine, è possibile distendere il grande letto matrimoniale a soffietto con struttura in metallo. Sfruttando tutta l’ampiezza del vano dell’ID. Buzz - che è lungo 2,23 m, largo 1,20 m e alto 1,18 m - anche due adulti possono stare belli comodi, contando poi su tutte quelle soluzioni di bordo come i vari portaoggetti, i ganci o le prese di ricarica.

L’ID. Buzz è già in vendita

Del van elettrico sappiamo ormai tutto. Ha un’autonomia dichiarata di 425 km secondo il ciclo di omologazione WLTP grazie ad una batteria da 77 kWh netti. La trazione è sulle ruote posteriori e, con una potenza di 150 kW, è in grado di fare lo 0-100 km/h in 10,2 secondi e raggiungere una velocità massima autolimitata di 145 km/h.

Due gli allestimenti previsti, che si chiamano Pro e Pro+: partono da 66.000 e 68.500 euro. Per uno scopo orientato al business c’è poi la versione Cargo. Tutti i dettagli sui prezzi e gli equipaggiamenti li trovate nel nostro articolo dedicato.