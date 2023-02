La Fiat Tipo SW Hybrid Cross è potenzialmente l'auto ideale per chi cerca spazio a bordo ma non vuole rifugiarsi nell'universo dei SUV, ma al contempo per chi ha necessità di un mezzo che non si perda dietro a troppi fronzoli, anche tecnicamente.

Il modello in prova può essere dunque l'uovo di Colombo, considerando come sotto il cofano sia presente il sistema turbo benzina da 1.5 "mild hybrid rinforzato".

Com'è fatta fuori e dentro, quanto consuma e come si comporta dinamicamente? La risposta in questo nuovo appuntamento con il nostro #PerchéComprarla.

Pregi e difetti

Ci piace Non ci piace + Consumi Soddisfacenti - Fluidità passaggio termico e elettrico + Spazio a bordo - Sterzo troppo leggero + Bagagliaio Sfruttabile - Cambiate a volte poco puntuali + Facilità di guida - Clima senza regolazione separata zone

Verdetto 7.5 / 10

Pratica, razionale, spaziosa e versatile: la Fiat Tipo è un’auto intelligente, soprattutto in questa configurazione e con questa motorizzazione. Il 1.5 mild hybrid rafforzato, pur con un approccio meccanico che invita alla calma, può essere l’uovo di colombo tra un benzina efficiente in ambito autostradale, e un ibrido cittadino che permette di risparmiare dal benzinaio. Una tuttofare che incorpora anche fari full led e adas a supporto, a un prezzo che comunque supera i 30mila euro.

La Fiat Tipo Station Wagon Hybrid Cross è un'auto versatile e immediata

Dimensioni, bagagliaio e spazio

Una crossover station wagon ha proporzioni definite e marcate. Nel caso della Tipo Cross Hybrid SW, la scheda tecnica è chiara: 4.58 m di lunghezza, 1.82 di larghezza, 1.55 di altezza, con un passo interessante di oltre 2.60 metri.

La coda lunga si amalgama con un assetto rialzato di 4 centimetri ma anche con passaruota più imponenti. Eleganza e ruvidezza si mescolano sapientemente, con la prima che comunque rimane predominante. E' un'auto familiare con licenza da "tuttestrade", a cominciare dai paraurti anteriore e posteriore satinati a contrasto, le barre sopra il tetto o quelle battitacco.

La Tipo rimane, per il resto, la stessa che nel 2020 si è data una rinfrescata al look, con dettagli quali le luci a led o la griglia con un nuovo orientamento. Il cofano è imponente, con venature ad hoc e montanti inclinati; la coda è appariscente, e questo comporta un look che rimanda, in alcune angolazioni ai gloriosi anni Novanta. Un pregio in questo caso.

Spazio a bordo soddisfacente, abitacolo razionale e bagagliaio nella media ma ben sfruttabile

L’ingresso a bordo per i passeggeri posteriori è agevole e comodo. L’apertura della portiera ha un angolo abbastanza ampio. Una volta dentro c’è spazio per la testa, così come per le ginocchia e i piedi. Una persona anche più alta del di me (sfioro il metro e 70 centimetri), può viaggiare in piena comodità.

In più, va considerato anche l’angolo di seduta, che non risulta troppo pronunciato. Lo spazio per un terzo passeggero invece è sacrificato a causa del gradino centrale. Manca poi una bocchetta dell’aria, che avrebbe fatto comodo. C’è però una presa di carica.

Il bagagliaio si sfrutta molto bene, anche se non è il più capiente della categoria: 500 litri a disposizione non sono pochi, ma quel che più convince è l’organizzazione del piano di carico visto che il pavimento si può regolare anche in una posizione inferiore con delle pratiche slitte.

Le misure Fuori Lunghezza 4,58 metri Larghezza 1,82 metri Altezza 1,55 metri Passo 2,64 metri Dentro Bagagliaio 500/ 1.400 litri

Plancia e comandi

La plancia di comando è razionale, con materiali principalmente rigidi. Sono tanti i tasti fisici da un lato, ma al contempo si devono sottolineare gli assemblaggi di buona fattura. L'organizzazione degli spazi è intelligente e con trovate semplici quanto efficaci: la leva del selettore della trazione, per esempio, è leggermente disassata.

Unico neo riguarda la regolazione del volume del sistema infotainment, ergonomicamente poco intuitiva (anche se in soccorso ci sono i tasti dietro le razze del volante).

Nella zona centrale è presente un bracciolo ben rivestito, e a scorrimento e a seguire, presa USB a supporto. Il climatizzatore è solo monozona - peccato - e dotato di rotori a ghiera comodi e immediati.

I sedili hanno cuciture a vista, sono ben imbottiti e sufficientemente avvolgenti. L'interno porta ha materiale assorbente nella zona centrale, all'altezza della maniglia di apertura, mentre tutta la zona inferiore è stata rivestitita con plastiche rigide.

Il cassetto portaoggetti è capiente per contenere i documenti, ma non è rivestito.

La plancia della Fiat Tipo Hybrid Station Wagon Cross conferma le impressioni iniziali: razionale ma chiara

Come va e quanto consuma

La Fiat Tipo è una tuttofare che ha il pregio di farsi guidare in scioltezza fin dai primi metri, ancor di più in questa versione cross che ha una seduta più alta di 4 centimetri rispetto alla standard. E' un aiuto in più in un ambiente che offre una visibilità molto buona sia anteriore, visto che i limiti della carrozzeria si percepiscono senza problemi, sia laterale. E’ reattiva in città, grazie a un anteriore veloce e prevedibile in ingresso curva.

Il Macpherson davanti in questo aiuta, mentre dietro la soluzione è più semplice con una barra stabilizzatrice e un sistema a ruote interconnesse. Il rollio è abbastanza marcato, con una tendenza al sottosterzo, dunque un posteriore saldo che trasmette quindi serenità alla guida, visto che non cerca prestazioni assolute.

E’ reattiva in città, grazie a un anteriore veloce e prevedibile in ingresso curva.

Sotto il cofano c'è il motore 1.5 turbo benzina a ciclo Miller su cui parallelamente è montato un motore sincrono a magneti permanenti da 48 volt che eroga 20 CV, ed è inglobato nel cambio doppia frizione – realizzato da Magna - più precisamente sull’albero delle marce pari. In questo modo l’elettrico può spingere senza che ci sia un’ulteriore frizione di stacco.

E’ un sistema semplice ma efficace, che riduce i costi di produzione, e che magari non sarà efficace come un full hybrid, ma permette comunque la marcia in elettrico fino anche a 30 km/h garantiti se si ha un piede leggero.

La batteria, da 0,80 kWh si trova all’interno del tunnel centrale e si ricarica di elettricità quando rilasciate l'acceleratore (fino a circa 3 kW di potenza, cioè 4 CV), in fase di frenata (con almeno 10-12 kW cioè 14-17 CV), oppure grazie allo stesso benzina che può lavorare parzialmente per ricaricare il pacco.

Sotto il cofano c'è il motore 1.5 turbo benzina a ciclo Miller su cui parallelamente è montato un motore sincrono a magneti permanenti da 48 volt

La trazione elettrica si sfrutta principalmente nelle ripartenze da uno Stop o da un semaforo, ma anche quando si guida con scorrevolezza in alcuni momenti. Devo dire però che il passaggio tra termico e elettrico – e viceversa - ha dei tempi leggermente lunghi, soprattutto quando si richiama il pedale dell'acceleratore dopo una fase di rigenerazione. Nel suo complesso comunque l'erogazione è pulita, fluida e corposa a patto di mantenere un piede leggero.

Quando invece si vuole sfruttare di più tutti i giri motore e si affonda sul pedale, il 4 cilindri si fa sentire con un buon tiro e una buona elasticità, dove però si percepisce ancor di più la taratura del cambio.

La sincronizzazione infatti predilige i regimi medio bassi per offrire più scorrevolezza e fluidità. Quando si affonda con il pedale e si “chiede” potenza, si avvertono dei tempi un po’ troppo lunghi in cambiata, e allo stesso modo anche in fase di scalata. E’ una sensazione però che sembra dettata più dalla gestione software. A proposito di scalata, la fase di frenata è buona, grazie anche alla rigenerazione che interviene.

La trazione elettrica si sfrutta principalmente nelle ripartenze da uno Stop o da un semaforo, ma anche quando si guida con scorrevolezza.

Gli spazi di frenata sono ben gestibili anche se il pedale del freno è leggermente spugnoso. Niente di eccessivo però. Che sia un'auto comoda lo si nota poi anche dallo sterzo, leggero e veloce, soprattutto con la taratura del volante in modalità city. Il rovescio della medaglia è dato però da una minor precisione, anche in termini di feedback tra le mani.

Promosso anche il lavoro delle sospensioni in termini di assorbimento di buche o sconnessioni, così come l'insonorizzazione. I fruscii si avvertono sì ma solo a 130 km/h all'altezza degli specchietti.

Per quanto riguarda i consumi, in città, riesce a compiere 5,9 litri per 100 km, sfruttando al meglio le potenzialità della trazione elettrica, cosa che riesce anche meglio in fase di scorrimento in ambiente extraurbano, dove tra i 90 e i 110 km/h, la Tipo Hybrid arriva a consumare 5,4 litri per 100 km.



Leggermente più alto il consumo in ambito autostradale, dove la soglia raggiunge i 6,1 litri per 100 km, dati da una maggior richiesta di potenza, dalla capacità relativa della batteria e quindi da un maggior uso del motore turbo benzina.

Versione provata Motore 1.5 turbobenzina + 2 motori elettrici Potenza 130 CV Coppia 240 Nm Cambio Automatico a 7 rapporti Trazione Anteriore

Prezzi e concorrenti

Se partiamo dalla versione base della Fiat Tipo, dotata di motore da 1 litro, con 100 cavalli, il prezzo di partenza è pari a 21.615 euro, mentre già la versione Cross ha un costo che parte da poco meno di 25mila euro. La Hybrid parte da 25.200 euro mentre in versione Cross si sale a poco più di 30mila. Nel suo computo complessivo, il modello della prova ha un prezzo pari a 32.175 euro.

Un mezzo del genere, se ci pensate, ha dalla sua diverse peculiarità che la fa essere rivale in mezzo a tante alternative: parto dalla Dacia Jogger per la sua natura concreta e “rialzata”, le dimensioni e lo spazio a bordo visti anche i 7 posti.

Costa meno la versione non elettrificata ma da Marzo c’è anche ibrida. Tra le mild Hybrid classiche potete prendere in considerazione la Hyundai i30 Wagon con il sistema a 48 volt o la Ford Focus con il suo 1000 ecoboost mild.

Se invece volete guardare a una full hybrid, la scelta è abbastanza semplice, con la Toyota Corolla Touring Sports. Infine - sempre tra le station wagon - potete valutare l’Opel Astra ST anche se più lunga e senza elettrificazione se non plug-in alla spina, così come la Peugeot 308, per cui vale lo stesso discorso.