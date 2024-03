La nuova Skoda Superb è arrivata. Già ordinabile in Italia solo con carrozzeria station wagon, si tratta della familiare più grande del Brand di Mlada Boleslav, giunta ormai alla sua quarta generazione (la prima risale al 2001), la stessa presentata proprio poche settimane fa.

I nostri colleghi di Motor1 Spagna hanno avuto modo di provarla sulle strade del Paese, dove l'hanno messa alla prova sia con motore mild hybrid a benzina sia con motore turbodiesel, entrambe con il cambio automatico DSG a 7 rapporti.

Scopriamo, dunque, quali sono le prime impressioni riguardo la qualità percepita e la dinamica di guida.

Esterni | Interni | Guida | Curiosità | Prezzi

Skoda Superb Wagon: Esterni

La nuova Skoda Superb Wagon 2024, in versione station wagon, è lunga 4,90 m (+40 mm), larga 1,85 m (-15 mm) e alta 1,48 m (+5 mm). Parlando di dimensioni, si tratta di cambiamenti davvero minimi rispetto alla precedente generazione a parte il bagagliaio, che è cresciuto di ben 30 litri, arrivando ora a una capacità di 690 litri (1.920 litri abbattendo i sedili posteriori).

Skoda Superb Combi 2024, tre quarti posteriori

A spiccare a livello estetico sulla nuova Superb è sicuramente la nuova calandra ottagonale, abbinata al logo Skoda e alle modanature anteriori scure.

Sulla quarta generazione della familiare ceca più grande, in generale tutta la carrozzeria è stata affinata a livello aerodinamico, per raggiungere un coefficiente Cx di 0,25: un ottimo risultato per un'auto di queste dimensioni, che la rende più efficiente del 15% dal punto di vista dello spostamento della massa d'aria rispetto alla precedente generazione.

A non passare inosservati, poi, sono anche i nuovi fari LED Matrix di seconda generazione - di serie sull’allestimento L&K top di gamma - mentre al posteriore trovano posto dei nuovi gruppi ottici a forma di C estesi anche al portellone. Tra le dotazioni, infine, non mancano diversi colori disponibili e molteplici cerchi in lega, con misure comprese tra i 16 e i 19 pollici.

Skoda Superb Combi 2024

Skoda Suberb Wagon: Interni

La prima sensazione quando si sale a bordo della Superb Wagon è quella di un'auto moderna. L'abitacolo fa della razionalità il suo cavallo di battaglia, un fatto reso possibile grazie, prima di tutto, alla nuova configurazione a doppio schermo per il sistema di infotainment.

La strumentazione digitale da 10 pollici, infatti, è ora abbinata a un touchscreen centrale di nuova generazione dedicato al sistema multimediale che, a seconda delle versioni, può arrivare fino a 13 pollici. (Come optional è disponibile anche un head-up display).

Il selettore di marcia del cambio automatico DSG è stato rimosso dal tunnel centrale e posizionato sul piantone dello sterzo, consentendo di guadagnare spazio sulla console centrale.

Oltre a questo, sia la nuova Kodiaq che la Superb sono state le prime auto della Casa a portare al debutto i cosiddetti Smart Dials, ovvero i tre selettori circolari posti nella parte inferiore della plancia che consentono di cambiare la funzione da loro svolta semplicemente premendoli.

Skoda Superb Wagon 2024, gli interni

In particolare, con i due laterali è possibile modificare la temperatura del climatizzatore e gestire il riscaldamento e la ventilazione dei sedili, mentre con quello centrale è possibile controllare l'intensità della ventola, le zone di climatizzazione, il volume dell'audio, lo zoom della mappa del navigatore o le modalità di guida: una soluzione senza dubbio molto più pratica rispetto ad affidare tutto esclusivamente al touchscreen.

Skoda Superb Combi 2024, Quadranti intelligenti

In termini di spazio, la Superb Wagon 2024 continua a essere un punto di riferimento per la sua buona abitabilità interna, soprattutto per quanto riguarda i sedili posteriori. A questo proposito, lo spazio per le gambe e per la testa, in base a quanto comunicato dai nostri colleghi, è molto buono, con un'ottima abitabilità per due adulti.

Ma il vero punto di forza della Superb resta, come sempre, il bagagliaio. Se prima era già un punto di riferimento ora lo è ancora di più, visto che, come anticipato, la sua capacità è cresciuta di ben 30 litri, per raggiungere i 690 litri totali.

Skoda Superb Wagon 2024, il bagagliaio

Skoda Suberb Wagon: Guida

Venendo al dunque, secondo i nostri colleghi spagnoli, su strada la Superb Wagon si è dimostrata è un'auto molto piacevole da guidare, soprattutto in viaggio, perché l'isolamento dell'abitacolo, sia dal rumore aerodinamico che da quello di rotolamento degli pneumatici, è risultato essere molto buono.

A livello di dinamica di guida, a colpire maggiormente sono stati lo sterzo, molto preciso da utilizzare e piacevole nelle curve su strade extraurbane, e le sospensioni adattive a doppia valvola DCC Plus, che avevamo provato su altre auto del Gruppo Volkswagen e che permettono di scegliere un massimo di 15 posizioni di durezza, rendendo di fatto l'auto molto confortevole o molto rigida a seconda delle necessità.

Durante questo primo test, i colleghi di Motor1 Spagna hanno potuto provare due motori: il 1.5 TSI mild hybrid da 150 CV e il 2.0 TDI sempre da 150 CV.

Secondo loro, seppur il primo ha dimostrato in diverse occasioni di saper essere molto efficiente, con un consumo medio dichiarato secondo il ciclo omologativo WLTP di 5,2 litri per 100 km, il turbodiesel è risultato essere ancora una volta l'opzione più adatta a una familiare di grandi dimensioni di questo tipo, grazie alla generosa coppia motore disponibile quasi da subito e ai consumi di carburante ancora più ridotti, pari a, sempre scendo il ciclo omologativo WLTP, 4,9 litri per 100 km.

Skoda Superb Wagon 2024, la prova

Skoda Superb Wagon: Curiosità

Passando alle curiosità, da sempre Skoda ci ha abituato alle proprie soluzioni "intelligenti". A tal proposito, nell'abitacolo della nuova Superb i progettisti hanno installato un piccolo strumento per pulire lo schermo centrale, un caricatore a induzione per lo smartphone e fino a cinque porte USB-C, una delle quali dietro lo specchietto retrovisore interno, particolarmente utile per alimentate, per esempio, una "dash cam".

Skoda Superb Wagon ibrida plug-in

Skoda Superb Wagon: Prezzi

Al momento, la nuova Skoda Superb Wagon in Italia è proposta in due motorizzazioni. Alla base della gamma si posiziona la 1.5 TSI mild hybrid a benzina da 150 CV, mentre salendo di prezzo troviamo la 2.0 TDI da 150 CV, entrambe abbinate al cambio automatico DSG a 7 rapporti.

Nei prossimi mesi il listino si completerà, poi, anche con la 1.5 TSI ibrida plug-in a benzina (capace di percorrere in elettrico oltre 100 km) da 204 e 265 CV e con la 2.0 TDI da 193 CV con trazione integrale, entrambe sempre con cambio DSG.

I prezzi attuali della nuova Skoda Superb Wagon

Modello Alimentazione Prezzo 1.5 150 CV Selection Benzina mild hybrid 43.500 euro 1.5 150 CV Style Benzina mild hybrid 45.900 euro 1.5 150 CV Laurin&Klement Benzina mild hybrid 52.250 euro 2.0 TDI 150 CV Selection Diesel 46.200 euro 2.0 TDI 150 CV Style Diesel 48.600 euro 2.0 TDI 150 CV Laurin&Klement Diesel 54.950 euro

La nuova Skoda Superb Wagon vista dal vivo