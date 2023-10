Lunghezza: 4.758 mm

Larghezza: 1.864 mm

Altezza: 1.659 mm

Passo: 2.791 mm

Bagagliaio: min. 340/845 litri (7 posti) 910 litri (5 posti) /max. 2.035-2.105 litri

Skoda Kodiaq è il modello che ha inaugurato la nuova fase del marchio ceco con la prima generazione, lanciata nel 2017, e si appresta a fare lo stesso ora con la successiva, annunciata da pochissimo come modello 2024.

Ha infatti portato un brand con una forte vocazione familiare prima ben espressa da berline, wagon e SUV compatti, a competere nel segmento dei SUV di taglia media, offrendo da subito anche versioni a sette posti e confermando gli spazi generosi che da oltre vent'anni sono un tratto distintivo dei modelli Skoda. Valori che la nuova generazione conferma in pieno, offrendo numeri da record.

Skoda Kodiaq, le dimensioni

Le misure della Skoda Kodiaq 2024 sono aumentate relativamente poco ma come vedremo, dove è abitudine massimizzare lo spazio, pochi cm si tramutano facilmente in molto volume in più. La lunghezza aumenta di 61 mm e ora sfiora i 4,76 metri, 4.758 mm, a fronte di una passo invariato a 2.791 mm.

La larghezza sembra invece essersi leggermente ridotta, scendendo da 1.882 a 1.864 mm, così come l'altezza, che ha perso un paio di cm scendendo da 1.681 a 1.659. Ne beneficia l'aerodinamica, anche se lo spazio interno è addirittura stato incrementato grazie anche a una linea del tetto meno curva.

Skoda Kodiaq 2024

Skoda Kodiaq, abitabilità e bagagliaio

La Skoda Kodiaq offre nuovamente versioni sia a cinque sia a sette posti, con divano posteriore scorrevole: Skoda fa sapere che lo spazio per la testa nella terza fila è aumentato di ben 15 mm, arrivando a 920 mm.

Gli aumenti più sostanziosi sono però arrivati nella zona del bagagliaio: qui, il modello a cinque posti dichiara la bellezza di 910 litri, ben 75 più del vecchio modello, e 2.105 abbattendo anche la seconda fila e sfruttando tutto lo spazio fino al soffitto. Per la variante a sette posti, la capienza dietro la terza fila passa da 270 a 340 litri, mentre ripiegando la terza fila si arriva a 845 litri e abbattendo la seconda a 2.035 litri.

Skoda Kodiaq (2024), gli interni Skoda Kodiaq 2024, il bagagliaio della 5 posti

Skoda Kodiaq 2024 introduce una gamma parzialmente rinnovata di motori benzina e Diesel, basati su unità conosciute, a cui si aggiunge però anche un ibrido plug-in per la versione iV. Le potenze vanno dai 150 CV del 1.5 TSI dotato di tecnologia mild hybrid ai 204 del 2.0 TSI, mentre i Diesel sono 2.0 TDI da 150 o 193 CV. L'ibrido plug-in, basato sul 1.5, ha una potenza di 204 CV, con batteria da 27 kWh e 100 km di autonomia in elettrico.

Tutti i modelli sono definitivamente passati al cambio automatico doppia frizione DSG a sette marce, mentre la trazione integrale AWD resta disponibile come opzione per le unità più potenti.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.5 TSI DSG 150 CV Benzina Anteriore, cambio autom. 2.0 TSI DSG/AWD 204 CV Benzina Anteriore o integrale, cambio automatico iV 1.5 TSI DSG Plug-in 204 Benzina/elettrica Anteriore, cambio autom. 2.0 TDI DSG 150 CV Diesel Anteriore, cambio autom. 2.0 TDI DSG/AWD 193 CV Diesel Anteriore o integrale, cambio automatico

Skoda Kodiaq, le concorrenti di dimensioni simili

La rinnovata Kodiaq riaccende la sfida tra i SUV medi con sette posti, dove le proposte sembravano essersi un po' rarefatte e invece la concorrenza non manca. Ecco i rivali che offrono questa configurazione nella fascia tra i 4,7 e i 4,8 metri.