Sa nuova di Skoda Kodiaq ha debuttato ieri in anteprima mondiale, mostrandosi nell'allestimento Sportline, quello con look maggiormente sportivo. Ma non sarà la più "cattiva" della gamma. Secondo quanto riportato da Autocar infatti anche la seconda generazione del SUV boemo verrà prodotta in versione RS.

La famiglia ad alte prestazioni della Kodiaq non andrà quindi in pensione. Anzi: stando alle voci raccolte dalla testata inglese gli uomini Skoda hanno intenzione darle qualche cavallo in più.

Fedele alla benzina

Inizialmente lanciata con un motore biturbo diesel di 2 litri e 240 CV la Skoda Kodiaq RS si è poi convertita alla "verde" in occasione del restyling di metà carriera: stessa cilindrata ma 5 CV in più. Con la seconda generazione la potenza dovrebbe crescere ulteriormente, senza però fare ricorso al 2.0 da 245 CV della Octavia RS.

Skoda Kodiaq (2024), l'anteriore

Stando alle voci raccolte da Autocar infatti il SUV boemo dovrebbe toccare i 270 CV totali, incremento di sostanza senza però toccare livelli esagerati. Come le generazioni precedenti di serie ci saranno la trazione integrale e il cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti.

A confermare l'arrivo della nuova Kodiaq RS ci ha pensato Johannes Neft, membro del consiglio di amministrazione per lo sviluppo tecnico, che ha commentato con un "Ci stiamo lavorando", aggiungendo poi che "non necessariamente" ci sarà un powertrain plug-in. Sistema efficiente ma che aggiungerebbe peso eccessivo su un modello con indole più sportiva.

Skoda Kodiaq (2024), il posteriore Skoda Kodiaq (2024), gli interni

Ancora non si conoscono quindi le specifiche del motore, ma nel caso in cui Skoda decidesse di optare per un classico benzina potrebbe essere lo stesso già annunciato per la nuova generazione di Skoda Superb, in arrivo a novembre. E potrebbe essere la scusa per un ritorno al Nürburgring, dove la Kodiaq detiene ancora il record sul giro (9'29" e 84 decimi) per la categoria SUV a 7 posti, ottenuto nel 2018 dalla compianta Sabine Schmitz a bordo della versione con il 2.0 TDI.

La nuova Skoda Kodiaq vista dal vivo