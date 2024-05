Praticamente dal momento della sua presentazione come prototipo, al Salone dell'Automobile di Monaco di Baviera del 2019, Cupra ha sempre definito la Tavascan come il sogno del marchio.

Un sogno elettrico con una silhouette da SUV coupé, che ha raggiunto la produzione senza troppe modifiche al design rispetto al concept originale.

Un modello che abbiamo potuto conoscere e analizzare dal vivo più di un anno fa e che ora finalmente guidiamo in questa prova della nuova Cupra Tavascan 2024. Un veicolo dall'immagine fuori dal comune, destinato a mostrare di cosa è capace il giovane marchio spagnolo.

Perché se le rinnovate Cupra Formentor e Leon, così come la nuova Terramar, avranno il compito di continuare a vendere molto e bene, la nuova Tavascan dovrebbe essere l'ammiraglia del marchio.

Del resto, con un prezzo di partenza di 52.010 euro sul mercato spagnolo per la Endurance First Edition (senza sconti o sovvenzioni), è chiaro che non sarà un modello per tutti.

Esterni | Interni | Meccanica | Guida | Prezzi

Esterni

Pensate per un attimo ai SUV elettrici di medie dimensioni del Gruppo Volkswagen sviluppati sulla piattaforma MEB: Volkswagen ID.5, Audi Q4 e-tron Sportback e Skoda Enyaq Coupé iV (forse il mio preferito). Rispetto a tutte, la nuova Cupra Tavascan 2024 si presenta come una "astronave", con un design assolutamente fuori dal comune.

CUPRA Tavascan 2024, vista di profilo

Loghi illuminati davanti e dietro, fari Matrix LED (opzionali) con la nuova firma luminosa triangolare del marchio e cerchi in lega da 19 e 21 pollici, anche forgiati, sono solo alcuni dei dettagli che compongono la nuova Cupra Tavascan 2024. Questi sono solo alcuni dei dettagli che compongono una carrozzeria dalle linee potenti e aggressive.

Logo illuminato sulla parte posteriore della CUPRA Tavascan CUPRA Tavascan 2024, logo frontale

Progettata sotto la direzione di Jorge Díez e sviluppata a Barcellona, la nuova Tavascan è prodotta nello stabilimento cinese del Gruppo Volkswagen a Anhui, sulla piattaforma elettrica MEB.

È un SUV di grandi dimensioni, che misura 4,64 metri di lunghezza, 1,86 metri di larghezza e 1,60 metri di altezza, con un passo di 2,76 metri. Il coefficiente aerodinamico C x è di 0,26 (come riferimento, la nuova Porsche Macan elettrica, con aerodinamica attiva, si attesta a 0,25).

CUPRA Formentor 2024, tre quarti posteriori

Interni

Entrando nell'abitacolo, sono molti gli elementi che catturano l'attenzione, come le finiture color bronzo, la forma elaborata della parte superiore della plancia e i sedili sportivi, che possono essere opzionalmente CupBucket dello specialista Sabelt con schienali in fibra di lino naturale. Una soluzione utilizzata per la prima volta nel Tavascan di Extreme E, come massimo esempio di utilizzo di materiali sostenibili.

Ma soprattutto c'è quella che Cupra chiama la "spina dorsale", che separa guidatore e passeggero strutturando l'abitacolo e collegando la console centrale alla plancia in modo praticamente unico.

Inoltre, è presente uno schermo da 15,0 pollici per il sistema multimediale, il più grande nella storia della Cupra, una complessa illuminazione ambientale (presente anche nei rivestimenti dei pannelli delle portiere) e un sistema audio premium a 12 altoparlanti dello specialista Sennheiser.

Meno appariscente è il piccolo display digitale da 5,3 pollici della strumentazione o il complesso sistema di azionamento dei finestrini posteriori, già presente in molte altre elettriche del Gruppo Volkswagen.

CUPRA Tavascan 2024, cruscotto e schermo multimediale da 15 pollici

In termini di abitabilità, stiamo parlando di un'auto spaziosa, con buoni posti posteriori e spazio per due adulti, nonostante la forma esterna da coupé. E il bagagliaio?

Offre una capacità di 540 litri, con apertura e chiusura elettrica e apertura a mani libere. È inoltre dotato di un doppio pavimento e di uno spazio dedicato ai cavi, ma non di un "baule" o di un vano bagagli anteriore come le altre elettriche.

Interni della CUPRA Tavascan 2024

CUPRA Tavascan 2024, sedili posteriori Stivale CUPRA Tavascan 2024

Meccanica

Inizialmente, la Cupra Tavascan viene offerta in due versioni: Endurance e VZ. Partendo dalla versione entry-level, ha un motore singolo, trazione posteriore e 286 CV (210 kW), mentre la VZ, con una configurazione a doppio motore, garantisce trazione integrale e 340 CV (250 kW) di potenza.

La batteria è sempre la stessa, con una capacità netta di 77 kWh, per cui, a seconda della versione, l'autonomia varia da 568 km per la Endurance a 522 km per la VZ, secondo il ciclo WLTP.

La ricarica può essere effettuata fino a 11 kW, in corrente alternata e 135 kW, in corrente continua, garantendo un tempo ottimale inferiore a 30 minuti per passare dal 10 all'80% (raggiungendo 100 km di autonomia in 7 minuti).

Cupra Tavascan Endurance Cupra Tavascan VZ Potenza e coppia massime 210 kW (286 CV) e 545 Nm 250 kW (340 CV) e 134 + 545 Nm Trazione posteriore integrale 0-100 km/h / velocità massima 6,8 s / 180 km/h (limitata) 5,5 s / 260 km/h (limitata) Capacità netta della batteria 77 kWh 77 kWh Autonomia WLTP 568 km 522 km Potenza di ricarica AC/DC 11 / 135 kW 11 / 135 kW Tempo di ricarica DC (10-80%) 28 minuti 28 min

Guida

Trovare la posizione di guida ottimale sul Tavascan non è affatto difficile. Inoltre, grazie ai sedili sportivi che aderiscono perfettamente al corpo, ci si sente subito a proprio agio. Il passo successivo, durante i primi chilometri, è abituarsi alla larghezza di un'auto che, con i suoi 1,87 metri, richiede una maggiore concentrazione da parte del conducente su strade strette e di montagna.

Ma veniamo agli aspetti positivi, di cui il Tavascan è ricco. Per cominciare, ha uno sterzo parametrico che permette di affidarsi rapidamente all'asse anteriore in curva. Inoltre, nel caso della versione VZ che sto guidando, ha le sospensioni adattive DCC Sport, che abbassano l'altezza del telaio di 15 millimetri all'anteriore e di 10 al posteriore e aiutano il Tavascan a rimanere in posizione.

Per le sue dimensioni e il suo peso (2.198 kg a vuoto), questo grande SUV coupé non è un'auto sportiva in stile Formentor, ma piuttosto una GT alta, stabile, veloce e ben isolata, che si muove con classe in autostrada e affronta con disinvoltura i tratti curvilinei, dove i freni si fanno carico del peso maggiore.

Prima prova di CUPRA Tavascan 2024

Il Tavascan è dotato di paddle al volante per cambiare la rigenerazione in diverse modalità, nonché di diversi programmi di guida: Range, Comfort, Performance, Cupra, Individual e Traction.

Il consumo di carburante? Beh, con un dato approvato dalla VZ compreso tra 16,5 e 16,8 kWh per 100 km, durante i due percorsi che ho effettuato ho ottenuto risultati abbastanza ragionevoli: 19,6 kWh per 100 km, combinando autostrada a velocità legale e strade tortuose, rispetto a 17,8 kWh per 100 km per una combinazione di autostrada, traffico congestionato e guida urbana.

Prezzi

Per il momento, Cupra ha annunciato il prezzo per la Spagna di una sola versione della Tavacan 2024, ovvero i 52.010 euro per la versione Endurance FIRST EDITION da 286 CV, esclusi gli sconti e gli aiuti di Stato del Piano MOVES III (fino a 7.000 euro).

Per quanto riguarda gli elementi inclusi nelle due versioni, sia la Endurance che la VZ vengono fornite con un equipaggiamento chiuso, che può essere completato con tre pacchetti di optional: