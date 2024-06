Il nostro lavoro è talmente dinamico che la nostra nuova sede, la House of Motor1, è un po' un porto di mare, tra amici e ospiti che vanno e vengono. E non tutti questi hanno per forza solo due zampe. O, meglio, gambe.

Questa volta vi presento Oliver, un cocker spaniel di 3 anni che viene spesso a trovarci ed è diventato un po’ la nostra mascotte. E, guardando il video, lo capite subito: è bello vivace. Chi ha un cane sa quanto possa essere impegnativo (chi non ce l’ha... beh, lo sappia!) e per il trasporto degli animali in auto ci sono regole ben precise, oltre che modelli più adatti di altri.

In questo video, però, sfruttando una smart #1, voglio soffermarmi più che altro su come la tecnologia, con la transizione elettrica, stia cambiando le cose e possa effettivamente migliorare la vita di un cane - o di un gatto, perché no - e dei suoi padroni.

Lasciare il cane in auto in sicurezza

Ci sono situazioni in cui un proprietario preferisce non portare con sé il cane – ai musei, al ristorante, per esempio, o semplicemente a fare la spesa quando hai le mani occupate – o luoghi in cui non è proprio ammesso. Insomma, ci sono dei vincoli.

Pet Mode della smart #1

Allo stesso tempo, se lo lasci a casa da solo i tuoi pensieri sono rivolti verso di lui e sai di dover tornare in tempi brevi. Ecco, sappiamo tutti che lasciarlo in macchina è una cosa da evitare, eppure l’auto elettrica può renderlo possibile in certi contesti.

Qualcuno non sarà d’accordo, ma vediamola da questo punto di vista: è peggio portarlo con sé e lasciarlo in macchina per qualche minuto oppure lasciarlo a casa da solo? Anche perché "casa" non è sempre dietro l'angolo.

Senza un motore termico che resta acceso e con la presenza di una batteria ad alto voltaggio, un'auto elettrica può sviluppare un ecosistema tecnologico che consenta di lasciare il cane o il gatto in auto per brevi momenti.

Pet Mode della smart #1

Con un sistema come il Pet Mode, che per prima ha introdotto Tesla e poi la smart #1 del nostro video, in versione Brabus, il cane lo porti più volentieri in giro e in più occasioni. Magari non scende sempre dall’auto ma sta con te: lui è più contento e tu sei più tranquillo, e puoi fargli una breve visita ogni tanto se la pausa diventa più lunga del solito.

Come funziona il Pet Mode della smart #1

Attivare la modalità è semplicissimo, basta premere l'opzione dalla schermata dedicata. Attenzione: affinché il Pet Mode sia selezionabili, la batteria deve avere almeno il 20% di carica residua.

Pet Mode della smart #1

A questo punto la climatizzazione viene automaticamente regolata, per il comfort di Oliver. Resta accesa anche la musica, che magari hai impostato tramite Spotify, che è integrato nell’infotainment della smart, su una playlist pensata proprio per gli amici a quattro zampe. Di notte i fari restano accesi per quei cani che magari non gradiscono il buio pesto ma ovviamente li puoi spegnere a mano. Infine, sullo schermo centrale compare una scritta che rassicura i passanti sul fatto che la situazione sia sotto controllo.

Pet Mode della smart #1

Le funzionalità di un'auto nativa elettrica

Il Pet Mode è solo una delle modalità delle quali può essere dotata un’auto elettrica, e queste ovviamente possono anche aumentare via via che ci sono nuovi aggiornamenti software volti a migliorare la vita di chi sta a bordo.

A qualcuno potranno sembrare funzioni inutili o secondarie, ma poi nell’uso quotidiano la differenza la fanno. La smart #1, per esempio, offre altre modalità:

Intrattenimento . Serve per lasciare climatizzazione, infotainment e altre funzioni attive anche se il guidatore si allontana. Utile per chi deve aspettare in auto. Si può impostare anche un timer.

. Serve per lasciare climatizzazione, infotainment e altre funzioni attive anche se il guidatore si allontana. Utile per chi deve aspettare in auto. Si può impostare anche un timer. Ristoro . Dà un boost attraverso climatizzazione e illuminazione ambientale per ripristinare un po' le energie.

. Dà un boost attraverso climatizzazione e illuminazione ambientale per ripristinare un po' le energie. Riposo . Reclina il sedile, chiude finestrini e la tendina del tetto panoramico e le luci di lettura vengono spente. Puoi pure puntare la sveglia!

. Reclina il sedile, chiude finestrini e la tendina del tetto panoramico e le luci di lettura vengono spente. Puoi pure puntare la sveglia! Valet . Puoi dare l’auto a un’altra persona senza farla accedere a tutte le tue informazioni e impostando alcuni blocchi.

. Puoi dare l’auto a un’altra persona senza farla accedere a tutte le tue informazioni e impostando alcuni blocchi. Lavaggio . Chiude i finestrini, ripiega gli specchi e disattiva i tergicristalli automatici.

. Chiude i finestrini, ripiega gli specchi e disattiva i tergicristalli automatici. Eco+. Ottimizza l’autonomia riducendo gli sprechi energetici e disattiva climatizzatore, luci ambientali e il riscaldamento dei sedili. In più, seleziona la modalità di guida eco.

Pet Mode della smart #1

Queste solo per dare un’idea, anche perché dicevamo che è solo l'inizio. Dunque, considerando che gli sviluppatori stanno lavorando alle applicazioni - della #1 ma anche più in generale - quale sarebbe la modalità che a voi sarebbe più utile?