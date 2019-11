Venerdì 15 novembre 2019 entrano in vigore le ordinanze che obbligano gli automobilisti a dotarsi di pneumatici invernali (o avere le catene a bordo) se percorrono alcune strade, per lo più fuori città. Come ogni anno, quindi, migliaia di italiani si stanno chiedendo quali gomme invernali scegliere.

Una ricerca interessante arriva dall’associazione Altroconsumo, che ha effettuato una serie di test mettendo alla prova 15 pneumatici invernali della misura 185/65 R15 (per utilitarie e modelli compatti) e 15 della misura 205/65 R16C, studiati per furgoni di medie e grandi dimensioni come gli Iveco Daily e Renault Trafic.

Prove su asciutto, bagnato, neve e ghiaccio

Altroconsumo ha effettuato una serie di test, mettendo alla prova ogni pneumatico su asfalto asciutto, su fondo bagnato e su terreno innevato. Le prove erano mirate a valutare la tenuta su strada asciutta, bagnata, innevata o su ghiaccio, oltre al rumore, ai consumi di carburante e alla durata nel tempo.

I risultati completi dell’indagine sono presenti su Altroconsumo Inchieste di novembre, ma l’associazione ha svelato i risultati più significativi dei test. Da questi emergono discrepanze notevoli nei test su asfalto bagnato fra i pneumatici per cerchi da 15”: con i migliori modelli si perde il controllo dell’auto solo oltre i 90 km/h, mentre con i peggiori già oltre i 65 km/h. Altroconsumo ha bocciato sulla neve i pneumatici Toyo: hanno ricevuto solo una stella su cinque.

Dunlop e Continental ai primi posti

Nella categoria dei pneumatici per cerchi di 15”, il migliore è risultato essere il Dunlop Winter Response 2: ha ottenuto una valutazione di 69 punti. Secondi, a distanza di 4 lunghezze, i Kleber Krisalp HP3 e Pirelli Cinturato Winter, che precedono con 58 punti i Continental WinterContact TS860 e Hankook Winter Icept RS2 W452. Ultimi i Toyo Snowprox 5943, con soli 8 punti.

Nella categoria dei pneumatici per cerchi di 16” si è imposto con 50 punto il Continental Van Contact Winter, primo con 5 punti di vantaggio rispetto al Pirelli Carrier Winter.

La classifica ed i voti

Pneumatici per auto di 15"

Dunlop Winter Response 2 - 69 punti Pirelli Cinturato Winter - 64 punti Kleber Krisalp HP3 - 64 punti Hankook Winter Incept RS2W - 58 punti Continental WinterContact TS860 - 58 punti Michelin Alpin A4 - 55 punti Falken Eurowinter HS01 - 52 punti Vredestein Snowtrac 5 - 50 punti Goodyear Ultragrip 9 - 49 punti Nokian WR D4 - 49 punti Gislaved EuroFrost 6 - 47 punti Kumho WP51 Wintercraft - 46 punti Viking WinTech - 46 punti Sava Eskimo S3+ - 39 punti Toyo Snowprox S943 - 8 punti

Pneumatici per furgoni di 16"

Continental Van Contact Winter - 50 punti Pirelli CarrierWinter - 46 punti Michelin Agilis Alpin - 43 punti Vredestein Contact 2 Winter - 36 punti Goodyear Cargo Ultragrip 2 - 33 punti Falken Eurowinter Van 01 - 32 punti Matador MPS 530 - 29 punti Bridgestone Blizzak W810 - 28 punti Kumho PorTran CW51 - 28 punti Yokohama BluEarth WY01 - 28 punti Uniroyal Snow Max 2 - 27 punti Sava Trenta - 15 punti BF Goodrich Activan Winter - 13 punti Goodride SW 612 - 12 punti Max Xis Vansmart Snow WL2 - punti 10