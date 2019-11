Ci siamo, da oggi in tutta Italia, dove previsto, scatta l'obbligo dei sistemi antisdrucciolevoli a bordo, siano questi le vecchie e care catene oppure gli pneumatici invernali almeno sulle ruote motrici. Proprio su questi ultimi vogliamo concentrarci nella prima delle Pillole di Motor1.com, una serie di consigli e considerazioni che vogliamo trattare con voi a proposito di auto, norme, buone abitudini e curiosità dal mondo dell'auto.

In molti, probabilmente, ancora non si sono preparati alla cattiva stagione e allora, visto che l'acquisto di pneumatici online è sempre più diffuso per via della sua velocità e la possibilità di risparmiare, abbiamo deciso di capire quali sono i passaggi chiave per comprare velocemente un treno di gomme e mettersi così in sicurezza.

Bastano pochi "click"

Niente di complesso, premettiamo, basta solo avere le informazioni giuste, che in questo caso sono le misure esatte degli pneumatici che sono omologati per la nostra auto. Dimensioni che si recuperano facilmente sul libretto di circolazione, partendo dalla dimensione del cerchio in equipaggiamento.

Dati alla mano, bisogna scegliere il portale sul quale effettuare la ricerca. Noi, nella nostra guida, abbiamo utilizzato Euroimport Pneumatici perché è uno dei siti più diffusi e conosciuti in Italia. La sua interfaccia è, tra l'altro, pensata per essere il più intuitiva possibile. Si procede allora inserendo le misure nei campi corrispondenti e, una volta avviata la scrematura, si avranno i risultati ordinati in base al prezzo crescente.

Attenzione: non fatevi attirare dal risparmio a tutti i costi ma magari fate un'ulteriore ricerca sul modello che avete individuato, perché le gomme giuste vogliono dire sicurezza. A tal proposito aiuta anche la sezione dedicata alle recensioni degli utenti, dove viene specificato anche il modello di auto su cui la gomma è stata usata: in questo modo si ha un parere terzo sul prodotto e anche sull'esperienza di acquisto.

Occhio alle multe

Qualora non si rispettassero gli obblighi dove previsto, può scattare una sanzione. Si va da 39 a 159 euro se l'infrazione è commessa dentro un centro urbano, mentre da 80 a oltre 300 euro se invece ci si trova in extraurbano. Se "colti in flagrante" dalle autorità, queste possono anche obbligarvi a fermarvi e terminare il viaggio, e in caso di reiterazione c'è anche la decurtazione fino a tre punti patente.