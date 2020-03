Le auto ibride plug-in, cioè con motore termico ed elettrico e batteria ricaricabile alla spina, sono quelle con i livelli di emissioni allo scarico più basse. Solo le auto elettriche e le fuel cell a idrogeno fanno meglio, arrivando a zero emissioni locali.

Per questo motivo il governo italiano ne incentiva l’acquisto tramite l'Ecobonus, variabile da un minimo di 1.500 euro senza rottamazione fino a 2.500 euro con la rottamazione di una vecchia auto inquinante. Molte regioni seguono la stessa politica di sconto sulle auto ibride plug-in e così il prezzo d'acquisto scende in maniera interessante in diverse zone d’Italia. Ma quanto esattamente?

L'Ecobonus per le ibride plug-in

Per rispondere a questa domanda abbiamo stilato una classifica delle auto ibride plug-in sulla base del prezzo per capire quali costano di meno, godendo anche di Ecobonus e incentivi regionali. Ricordiamo che quasi tutte le auto ibride plug-in, per la loro tecnologia che alterna in maniera efficiente motore termico ed elettrico, hanno livelli omologati di CO2 compresi entro i nuovi limiti di 21-60 g/km introdotti dal Milleproroge diventato legge il 1° marzo 2020 (prima il range era 21-70 g/km).

Rottamazione Ecobonus statale Senza rottamazione 1.500 euro Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato Euro 0, 1, 2, 3 e 4 2.500 euro

Le ibride plug-in più potenti e costose sono invece escluse dall’Ecobonus perché superano la soglia di prezzo massimo imposta a 50.000 euro compresi optional (IVA esclusa), ovvero 61.000 euro con l’IVA attuale.

Gli incentivi delle regioni

Per stilare la classifica per prezzo delle auto ibride plug-in abbiamo quindi scelto le versioni base di ogni singolo modello, ma serve ricordare che allestimenti più ricchi o l’aggiunta di optional importanti può portare in alcuni casi allo sforamento del tetto dei 61.000 euro.

Regione/Provincia Incentivo Bolzano 2.000 euro

(solo per ibride plug-in) Emilia-Romagna 3.000 euro

(con rottamazione, solo per ibride benzina) Friuli Venezia Giulia 4.000 euro

(con rottamazione, solo per ibride non oltre i 4 litri di cilindrata) Lombardia 6.000 euro

(con rottamazione, solo per ibride con CO2 <= 60 g/km) Trento 2.000 euro (solo per ibride plug-in benzina)

Per dare un quadro ancora più completo abbiamo previsto la colonna del prezzo di listino e quella del prezzo con incentivo massimo di 8.500 euro, ovvero la somma dell’Ecobonus più elevato (2.500 euro con rottamazione) e dell’incentivo più alto che offrono le regioni: i 6.000 euro della Lombardia. Per le altre regioni il calcolo del prezzo può essere fatto sulla base della tabella riportata qui sopra.

Plug-in: attenzione se benzina o diesel

Prima di lasciarvi scoprire quanto costano le auto ibride plug-in con Ecobonus e incentivi vi ricordiamo che le agevolazioni regionali sono spesso limitate nel tempo e vanno quindi controllate e verificate prima dell’acquisto.

Alcune regioni limitano poi i loro incentivi all'acquisto di ibride plug-in con motore a benzina+elettrico, cosa che esclude le plug-in diesel presenti sul mercato. Fra le altre agevolazioni regionali va ricordata anche la quasi generale esenzione del bollo per i primi 3/5 anni dall'immatricolazione, con alcune distinzioni fra plug-in benzina e plug-in diesel.

Ibride plug-in, la classifica per prezzo

Modello Prezzo di listino base Prezzo con Ecobonus e incentivo massimo Kia Niro Plug-in Hybrid

1.6 benzina 141 CV 36.250 euro 27.750 euro Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid

1.6 benzina 141 CV 37.000 euro 28.500 euro Ford Kuga Plug-in Hybrid

2.5 benzina 225 CV 38.250 euro 29.750 euro Audi A3 Sportback 40 e-tron S tronic

1.4 benzina 204 CV 38.350 euro 29.850 euro BMW 225xe Active Tourer

1.5 benzina 220 CV 38.550 euro 30.050 euro MINI Cooper S E ALL4 Countryman

1.5 benzina 224 CV

39.550 euro 31.050 euro Volkswagen Golf GTE

1.4 benzina 218 CV 40.800 euro 32.300 euro Citroen C5 Aircross Hybrid Plug-in

1.6 benzina 224 CV

41.550 euro 33.050 euro Skoda Superb iV Plug-in Hybrid

1.4 benzina 218 CV

42.100 euro 33.600 euro Toyota Prius Plug-in Hybrid

1.8 benzina 122 CV 42.250 euro 33.750 euro Mercedes A 250 e EQ-Power

1.3 benzina 218 CV 42.397 euro 33.897 euro Mercedes A 250 e EQ-Power Sedan

1.3 benzina 218 CV 42.927 euro 34.427 euro Opel Grandland X 1.6 Hybrid4 Plug-in

1.6 benzina 300 CV 42.550 euro 34.050 euro Skoda Superb Wagon iV Plug-in Hybrid

1.4 benzina 218 CV 43.200 euro 34.700 euro Peugeot 3008 1.6 Hybrid 225

1.6 benzina 225 CV 44.430 euro 35.930 euro Mitsubishi Outlander PHEV

2.4 benzina 224 CV 44.930 euro 36.430 euro Peugeot 508 Hybrid 225

1.6 benzina 225 CV 46.980 euro 38.480 euro Volvo XC40 Recharge plug-in hybrid T5

1.5 benzina 261 CV 47.770 euro 39.270 euro Peugeot 508 Hybrid 225 SW

1.6 benzina 225 CV 47.880 euro 39.380 euro BMW X1 xDrive25e

1.5 benzina 220 CV 49.150 euro 40.650 euro Volkswagen Passat GTE

1.4 benzina 218 CV 51.350 euro 42.850 euro DS 7 Crossback E-Tense

1.6 benzina 300 CV 51.750 euro 43.250 euro Peugeot 3008 1.6 Hybrid 300

1.6 benzina 300 CV 51.930 euro 43.430 euro Mercedes C 300 e EQ-Power

2.0 benzina 320 CV 52.044 euro 43.544 euro Volkswagen Passat Variant GTE

1.4 benzina 218 CV 52.350 euro 43.850 euro Mercedes C 300 de EQ-Power

2.0 diesel 306 CV

53.260 euro 44.760 euro Mercedes C 300 e EQ-Power Station Wagon

2.0 benzina 320 CV 53.424 euro 44.924 euro Mercedes C 300 de EQ-Power Station Wagon

2.0 diesel 306 CV 54.646 euro 46.146 euro BMW 330e

2.0 benzina 292 CV 55.750 euro 47.250 euro Volvo V60 T6 Twin Engine AWD

2.0 benzina 341 CV 55.950 euro 47.450 euro BMW X3 xDrive30e

2.0 benzina 292 CV 58.900 euro 50.400 euro Volvo V60 T8 Twin Engine AWD

2.0 benzina 392 CV 59.000 euro 50.500 euro Volvo XC60 Recharge plug-in hybrid T6 AWD

2.0 benzina 341 CV

59.900 euro 51.400 euro BMW 530e

2.0 benzina 252 CV 60.950 euro 52.450 euro Volvo S60 T8 Twin Engine AWD

2.0 benzina 392 CV 60.950 euro 52.450 euro Audi Q5 50 TFSI e quattro

2.0 benzina 299 CV 62.500 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Audi A6 50 TFSI e quattro S tronic

2.0 benzina 299 CV 63.300 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) BMW 530e xDrive

2.0 benzina 252 CV 63.700 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Mercedes GLC 300 e 4MATIC EQ-Power

2.0 benzina 320 CV 62.821 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Mercedes E 300 e EQ-Power

2.0 benzina 320 CV 63.839 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Mercedes E 300 de EQ-Power

2.0 diesel 306 CV 66.570 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Audi Q5 55 TFSI e quattro

2.0 benzina 367 CV 67.300 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Mercedes GLC 300 e 4MATIC EQ-Power Coupé

2.0 benzina 320 CV 68.226 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Volvo S60 T8 Twin Engine AWD Polestar Engineered

2.0 benzina 405 CV 68.200 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Mercedes E 300 de EQ-Power Station Wagon

2.0 diesel 306 CV 68.296 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Volvo XC60 T8 Twin Engine AWD

2.0 benzina 392 CV 69.500 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Volvo S90 T8 Twin Engine AWD

2.0 benzina 392 CV 71.250 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Volvo V60 T8 Twin Engine AWD Polestar Engineered

2.0 benzina 405 CV 71.750 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Audi A6 55 TFSI e quattro S tronic

2.0 benzina 367 CV 72.800 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Audi Q7 55 TFSI e quattro tiptronic

3.0 V6 benzina 381 CV 76.200 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Audi A7 Sportback 50 TFSI e quattro ultra S tronic

2.0 benzina 299 CV 76.500 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Volvo V90 T8 Twin Engine AWD

2.0 benzina 392 CV 76.150 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Mercedes GLE 350 de 4MATIC EQ-Power

2.0 diesel 320 CV 80.084 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Volvo XC90 Recharge plug-in hybrid T8 AWD

2.0 benzina 392 CV 83.450 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Volvo XC60 T8 Twin Engine AWD Polestar Engineered

2.0 benzina 405 CV 85.300 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) BMW X5 xDrive45e

3.0 benzina 6 cilindri 394 CV 85.650 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Audi A7 Sportback 55 TFSI e quattro ultra S tronic

2.0 benzina 367 CV 90.450 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Range Rover Sport 2.0 Si4 PHEV

2.0 benzina 404 CV 93.000 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Porsche Cayenne E-Hybrid

3.0 V6 benzina 462 CV 94.866 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Audi Q7 60 TFSI e quattro tiptronic

3.0 V6 benzina 446 CV 94.900 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé

3.0 V6 benzina 462 CV 99.258 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) BMW 745e

3.0 benzina 6 cilindri 394 CV 108.050 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Audi A8 60 TFSI e quattro tiptronic

3.0 V6 benzina 449 CV 108.850 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Porsche Panamera 4 E-Hybrid

3.0 V6 benzina 462 CV 117.088 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Porsche Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo

3.0 V6 benzina 462 CV 120.016 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Mercedes S 560 e EQ-Power Lunga

3.0 V6 benzina 476 CV 122.070 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Range Rover 2.0 Si4 PHEV

2.0 benzina 404 CV 127.400 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) BMW i8

1.5 benzina 374 CV 150.100 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) BMW i8 Roadster

1.5 benzina 374 CV 165.900 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Bentley Bentayga Hybrid

3.0 V6 benzina 449 CV 172.142 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid

4.0 V8 benzina 680 CV 177.826 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé

4.0 V8 benzina 680 CV 181.608 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

4.0 V8 benzina 680 CV 196.144 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo

4.0 V8 benzina 680 CV 199.072 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Range Rover 2.0 Si4 PHEV LWB

2.0 benzina 404 CV 208.700 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali) Ferrari SF90 Stradale

4.0 V8 benzina 1.000 CV 430.000 euro No Ecobonus

(solo eventuali incentivi regionali)