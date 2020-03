Le direttive previste dall'ultimo Decreto del Consiglio dei Ministri - dalle multe fino a 3 mila euro all'esclusione della possibilità di sequestro della macchina in caso di fermo - si applicano a livello nazionale. Ma ci sono delle eccezioni: le singole Regioni infatti possono decidere autonomamente quali misure adottare, dall'inasprire ancora di più le pene al sollevare momentaneamente i cittadini da tasse gravose come il bollo auto.

Le Regioni che, al momento, hanno annunciato una proroga al pagamento della tassa automobilistica sono Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. Visto che la situazione è in continua evoluzione abbiamo voluto fare una panoramica e andare a vedere nel dettaglio Regione per Regione.

Emilia Romagna, bollo auto sospeso

Il 23 marzo Paolo Calvano, Assessore al Bilancio della Regione Emilia Romagna, ha annunciato la proroga del bollo auto in scadenza nei mesi di marzo e aprile al 30 giugno 2020. Non ci sarà alcun aggravio di costi per il ritardato pagamento.

Lombardia, bollo auto sospeso

Il 24 marzo la giunta regionale della Lombardia ha approvato la proposta del Governatore Attilio Fontana e dell'Assessore al Bilancio Davide Caparini: il pagamento del bollo auto è stato prorogato al 30 giugno 2020, con la data che però potrebbe slittare ulteriormente in caso la situazione Coronavirus non migliorasse. Non sono previste sanzioni legate al ritardo.

Piemonte, bollo auto sospeso

Il 24 marzo la giunta regionale del Piemonte ha approvato la proroga del bollo auto al 30 giugno 2020 per tutte le concessioni in scadenza da marzo a maggio. Non ci saranno sanzioni legate al ritardo.

La situazione Regione per Regione

Come abbiamo detto, le Regioni possono scegliere se prorogare o meno la data di scadenza del bollo per dare una mano ai cittadini sollevandoli, per il momento, di una spesa aggiuntiva ed evitando che si formino code negli uffici postali che, per urgenze, sono aperti ma a forze ridotte.

Per comodità, ecco l'elenco di tutte le Regioni italiane in ordine alfabetico, ognuna con il proprio sito di riferimento e con un'indicazione relativa alla scadenza del bollo.

Regione Stato bollo auto Pagina Tributi Regione Abruzzo Da pagare www.regione.abruzzo.it/bollo-auto Basilicata Da pagare www.regione.basilicata.it/bollo-auto Calabria Da pagare tributi.regione.calabria.it/tassa-auto Campania Da pagare www.regione.campania.it/tasse-auto Emilia-Romagna Proroga al 30 giugno finanze.regione.emilia-romagna.it/bollo-auto Friuli-Venezia Giulia Da pagare friuliveneziagiulia.agenziaentrate.it Lazio Da pagare www.regione.lazio.it/tributi Liguria Da pagare www.regione.liguria.it/bollo-auto Lombardia Proroga al 30 giugno www.regione.lombardia.it/bollo-auto Marche Da pagare www.regione.marche.it/Finanze-e-Tributi Molise Da pagare www3.regione.molise.it Piemonte Proroga al 30 giugno www.regione.piemonte.it/bollo-auto Puglia Da pagare tributi.regione.puglia.it/tassaautomobilisticaregionale Sardegna Da pagare sardegna.agenziaentrate.it Sicilia Da pagare pti.regione.sicilia.it Toscana Da pagare www.regione.toscana.it/bollo-auto Trentino-Alto Adige Da pagare www.trentinoriscossionispa.it/tributo Umbria Da pagare www.regione.umbria.it/bollo-auto Valle d'Aosta Da pagare www.regione.vda.it/finanze/tributi Veneto Da pagare www.regione.veneto.it/bolloauto

Bollo auto, come si paga

Come sappiamo, nell'attuale situazione di emergenza non è possibile uscire di casa per andare di persona all'ACI (gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico sono chiusi) o alle poste perché il pagamento della tassa non rientra tra i comprovati motivi presi in considerazione dall'autocertificazione. Ci sono però dei metodi alternativi, tutti online. Si può pagare da pc andando direttamente sul sito dell'ACI nella sezione dedicata o tramite smartphone attraverso le applicazioni PagoPA e Satispay.