Frutto della politica di digitalizzazione dell’Automobile Club d’Italia, ACI Space è un’applicazione per smartphone che offre agli automobilisti un ventaglio di servizi e di informazioni per una mobilità sicura e più smart.

A partire dal soccorso stradale e dalla ricerca di luoghi d’interesse, alla consultazione di informazioni sui veicoli - personali e non - fino ai promemoria e ai calendari delle gare automobilistiche; sono queste alcune delle abilità di un'applicazione ancora tutta da scoprire.

Cos’è e a che serve

Nato da oltre tre anni, ACI Space è uno strumento poliedrico, che permette all’utente di accedere a un’ampia serie di informazioni e servizi. Funzionante sia su dispositivi Android che su iOS, l’app è scaricabile gratuitamente dai rispettivi Google Play Store e App Store (link in fondo).

Serve ad esempio per contattare i soccorsi facilmente, per cercare dei parcheggi e delle aree di servizio nei paraggi, per ottenere varie informazioni per mezzo della targa di un’automobile altrui o di avere tutte le informazioni sui propri veicoli sotto controllo.

In più, l’app riserva dello spazio anche per i promemoria, per le scadenze relative alla gestione dei veicoli e non solo. C’è persino una sezione detta ACI Sport che serve a dare un'occhiata al calendario delle gare automobilistiche nazionali e ad altre informazioni sul settore delle corse.

Come funziona

L’interfaccia di ACI Space è un po’ spartana, ma chiara e facilmente leggibile. Si presenta con varie sezioni che contraddistinguono le relative funzioni, alcune delle quali utilizzabili esclusivamente previa registrazione o accedendo con le proprie credenziali del sito dell’Automobile Club d’Italia.

Around Me è lo strumento che permette all’utente di visualizzare i luoghi d’interesse (parcheggi, stazioni di rifornimento e altro), nelle vicinanze o in una determinata area selezionata.

Su mappa o all'interno di una lista, in entrambi i casi sono corredati delle relative indicazioni per raggiungerle, provviste dall'app di navigazione preimpostata sullo smartphone.

L’altra funzione cardine di ACI Space è SOS, per mezzo della quale è possibile chiedere soccorso stradale, medico o a domicilio, tramite i servizi di geolocalizzazione dello smartphone. Per ricevere assistenza basta toccare le opzioni relative presenti nella sezione citata e confermare l’inoltro.

Ottenere informazioni sui veicoli

Altrettanto rilevanti sono le funzioni per ottenere informazioni sui veicoli. ACI Space, come alcune app simili (pensiamo ad esempio a Veicolo), permette infatti di trarre determinati dettagli dalla targa di un'auto o di una moto con lo strumento Infotarga.

L’utilità? Prima di acquistare un veicolo usato, è possibile verificare se il mezzo è stato rubato o radiato, consultare i costi del passaggio di proprietà, del bollo e altro.

Per le proprie auto, l’app dell’ACI riserva poi la sezione MyCar, uno spazio utile ad averne a portata di mano varie informazioni, che si tratti del bollo, dei dati tecnici e commerciali o la presenza di eventuali vincoli e gravami.

Accedendo col proprio profilo ACI, l’applicazione rileva automaticamente i propri veicoli, ma consente di aggiungerne anche degli altri nella sezione specifica, volendo.

Promemoria, calendario gare e altro

Una volta registrati i propri veicoli, ACI Space permette all'utente di gestirne le scadenze relative, anche quelle personali come la patente, il passaporto o la carta d’identità, seppur soltanto previo salvataggio delle relative informazioni all'interno dell'area Memo.

ACI Sport è invece la sezione dedicata al mondo delle corse automobilistiche. Nel calendario ci sono tutte le gare in programma scremabili anche per categoria e zona; nella sezione “Il mondo delle Corse”, sono presenti invece varie informazioni sulle diverse specialità.

Per il resto, l’app ACI Space permette anche di cercare determinate delegazioni attraverso "Il tuo consulente", dà accesso ad alcune app correlate, come pure alla versione digitale della rivista l’Automobile di ACI, e permette anche di consultare una vetrina dedicata ai soci del Club con sconti e vantaggi elencati nell’omonima sezione.