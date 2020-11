Senza scomodare illustri precedenti storici, della Peugeot 401 Eclipse e della Ford Fairlane Skyliner (una degli Anni ’30 e l’altra degli Anni ’50), si può affermare che il tetto metallico ripiegabile sia arrivato a tutti gli effetti nel 1996 con la Mercedes SLK, inaugurando una moda che nel giro di 10 anni ha portato questa soluzione nei listini di quasi tutti i costruttori.

I modelli più improbabili, dalla grandi sportive alle più tranquille utilitarie alla loro prima volta da convertibili, sono dunque stati declinati in queste fascinose varianti, che spesso però sacrificavano bagagliaio e abitabilità e con risultati in termini estetici non sempre del tutto lusinghieri.

In via di estinzione

Oggi il tetto metallico ha gradualmente abbandonato la scena, restituendo il posto alle capote in tela, per ragioni che vanno dai costi alla complessità fino, non ultimo, al peso. Questa variante è infatti decisamente una soluzione nemica del risparmio e sopravvive su pochissimi modelli come BMW Z4 e Mercedes SL, che si sono prese "una pausa" dal tetto rigido ripiegabile.

Tuttavia, se per caso tra il 2000 e il 2012 vi eravate follemente innamorati di una coupé-cabriolet, oggi può valer la pena ripensarci grazie all'offerte dell’usato, anche perché alcune hanno avuto una discreta diffusione e trovarne in buone condizioni non è difficile. Ma attenzione a scegliere quelle più riuscite, non solo a livello stilistico. Ecco qualche modello da comprare secondo noi.

Mercedes SLK

La capostipite del fenomeno coupé-cabriolet va citata per prima, è doveroso. Da collezione a prescindere, come quasi tutte le Mercedes che hanno passato la ventina, ha ancora un gran fascino nella prima versione del ’96 (cercate un 230 o una rarissima 320), senza dimenticarsi la seconda generazione, siglata R171.

Quest'ultima in particolare, quella che vi suggeriamo visto il miglior rapporto prezzo/usabilità, oltre ad essere un po' più grande e spaziosa, aveva un sistema di ripiegamento più evoluto, con lunotto separato dalla cornice che ruotava sovrapponendosi al tetto e risparmiando spazio.

Dal punto di vista dinamico non aveva ancora raggiunto i livelli successivi nella messa a punto di sterzo e assetto, ma un 4 cilindri turbo, o per chi vuole il V6 della 350, fanno gola.

Motori Anni Disponibilità Prezzi 200 Kompressor - 163/184 CV 2004-2010 abbondante 6.800-15.000 euro 280 V6 - 231 CV 2005-2010 scarsa - 350 V6 - 272/305 CV 2004-2010 scarsa 50.000 euro 55 AMG - 360 CV 2004-2010 modesta 50.000 euro

BMW Serie 3 Cabrio E93

L’ultima Serie 3 Cabrio (prima di lasciare il posto alla Serie 4) è stata anche la prima con il tetto metallico in tre parti, uno dei meglio realizzati anche per l'integrazione con la linea che risulta gradevole sia da aperta che da chiusa, confermata anche per la M3 a 8 cilindri.

Il nostro consiglio è cercare il 3.0 biturbo prima serie delle 335i, una raffinatezza in tutti i sensi, oppure le 325i e 330i sempre a benzina, con mitico 6 cilindri aspirato. Ovviamente, anche i Diesel sono interessanti e non hanno nulla da invidiare in tema di prestazioni e sono più facili da trovare.

Motori Anni Disponibilità Prezzi 325i - 192/218 CV 2007-2013 discreta 10.000-16.000 euro 330i - 272 CV 2007-2013 scarsa 13.000-16.500 335i biturbo - 306 CV 2008-2010 scarsa 10.600-20.000 euro M3 V8 - 420 CV 2008-2013 scarsa 20.000-38-000 euro

Ford Focus CC restyling

Una delle ultime opere di Pininfarina, che la assemblava nello stabilimento di Bairo Canavese poi chiuso, insieme alla Mitsubishi Colt CZC (anche lei in questo elenco). La prima serie del 2006 non ha più di tanto convinto, sia per la finitura sia per alcune difetti come la tenuta del tetto e cigolii provenienti dal vano posteriore durante le curve, che facevano pensare a difetti strutturali o di isolamento.

Pecche corrette con il restyling del 2008, col quale si è alzata la qualità anche dei controlli (specie la prova di tenuta all’acqua) restituendoci una vettura migliore anche se ignorata dal pubblico. La linea però non è per tutti, al contrario dei prezzi, ormai assai popolari per le poche ancora disponibili che sono tutte a gasolio.

Motori Anni Disponibilità Prezzi 2.0 TDCI - 136 CV 2008-2010 scarsa 6.000-7.000 euro

Mitsubishi Colt CZC

Non facile da trovare di seconda mano, vista la scarsa diffusione, ma la personalità non le manca di certo: una linea non troppo pesante da aperta, mentre da chiusa somiglia ad un piccolo batiscafo grazie al tetto tondeggiante e all’abitacolo molto avanzato. Aveva un motore turbo condiviso con la CZT e la Smart Forfour, una vera chicca.

Motori Anni Disponibilità Prezzi 1.5 16V - 109 CV 2006-2008 discreta 1.500-3.800 euro 1.5 Turbo - 150 CV 2006-2008 scarsa 3.000-7.000 euro

Peugeot 206 e 207 CC

Se la SLK è stata pioniera tra le spider “metallare” di prestigio, la 206 CC è stata tra le cabrio popolari del suo periodo, nonostante qualche limitazione. Posti posteriori quasi inutilizzabili e un tetto, fabbricato dalla Heulieuz, che all'inizio ha dato qualche problema di tenuta, poi risolto.

Il testimone è stato ben raccolto dalla 207 CC, leggermente più generosa nelle misure e anche lei forte di un design equilibrato. A trovarla, una Roland Garros, sarebbe da prendere al volo e magari da mettere accanto all'omonima serie speciale della 205...

Motori Anni Disponibilità Prezzi 206 CC 1.6 16V - 110 CV 2001-2005 abbondante 1.200-4.500 euro 206 CC 1.6 HDi - 109 CV 2004-2006 scarsa 3.700-4.500 euro 207 CC 1.6 VTi - 120 CV 2007-2012 scarsa 3.000 euro 207 CC THP - 150/156 CV 2007-2013 scarsa 3.500 euro 207 CC HDi - 109/112 CV 2007-2015 discreta 3.500-7.800 euro

Renault Megane III C+C

Anche i qui i gusti son gusti e, nel caso di questa Renault, il parere rimane oltremodo soggettivo. Rispetto alla precedente generazione (sì, questo modello ha perseverato con ben 2 generazioni) aveva qualche dettaglio più riuscito come la finitura satinata del pannello coprivano capote che la valorizzava sia da chiusa sia da aperta.

Intriganti all'epoca le motorizzazioni alimentate a gasolio, meno interessanti oggi, causa limitazioni alle emissioni. Vale al pena cercare la versione speciale Floride, con colorazione vintage e richiami alle mitiche spider degli Anni '50-60. E non ce ne sarebbero neanche poche, ma sono tutte in Francia...

Motore Anni Disponibilità Prezzi 1.6 TCe - 130 CV 1.5 dCi - 110 CV 1.6 dCi - 130 CV 2010-2016 Nessuna in Italia, buona in Francia 5.700-11.500

Volvo C70

Da cercare solo per il gusto di vedere il tetto in tre parti in movimento: per costruirlo, Volvo e Oasys (marchio di Webasto) hanno creato una joint venture e una fabbrica in Svezia, e con la perizia scandinava, il risultato è stato ottimo anche se non così soddisfacente sotto l'aspetto commerciale. Dopodiché la Casa scandinava, come molti altri costruttori, ha abbandonato direttamente la nicchia delle decapottabili.

La gamma era anche piuttosto articolata per un modello così particolare, i più diffusi e più equilibrati sono i benzina di media potenza e turbodiesel 5 cilindri.

Motori Anni Disponibilità Prezzi 2.4 20V Turbo - 170 CV 2006-2009 scarsa 6.500-9.500 euro 2.4 D5 - 180 CV 2006-2010 discreta 5.700-10.000 euro

Ferrari 458 Spider

Chiudiamo concedendoci il lusso di pensare a chi pensa di potersi concedere un lusso: se avete almeno 150/170 mila euro da investire nella vostra CC, suggeriamo di fare un pensierino alla 458 Spider, prima Ferrari a motore posteriore ad aver sostituito la capote con un tetto rigido e, al tempo stesso, ultima con motore aspirato.

Motore Anni Disponibilità Prezzi 4.5 V8 DCT - 570 CV 2012-2013 discreta 158.000-185.000

