Manca ormai una settimana al Natale e, come ogni anno, oltre ad arredare case, balconi e davanzali, non è affatto insolito andare alla ricerca di qualcosa di più appropriato da piazzare come sfondo dello smartphone.

Che si tratti di wallpaper a tema natalizio, di sfondi dedicati alle auto, ma non solo, non importa. Abbiamo selezionato per questo alcune delle migliori app per trovare e scaricare degli sfondi per Android e iPhone, che vale la pena considerare.

ZEDGE Wallpapers

Disponibile sia per smartphone Android che per iPhone, ZEDGE Wallpapers è senza dubbio fra le più famose del settorer. Si tratta di un’app particolarmente ricca di sfondi (anche animati), suonerie, adesivi e suoni per le notifiche.

Il focus, neanche a dirlo, è rivolto proprio agli wallpaper, suddivisi in categorie (automobili e festività natalizie comprese) e ricercabili manualmente, sfondi che è possibile scaricare in alta risoluzione in un attimo.

Volendo, è possibile sottoscrivere un abbonamento mensile o annuo (rispettivamente a 1,09 e 3,99 euro) per eliminare gli annunci pubblicitari e velocizzare la navigazione e il download dei contenuti.

Walli

Anche Walli rientra fra le più celebri app/contenitore di sfondi per smartphone. Disponibile per Android e iOS viene offerta sia in versione gratuita che Premium (costa 11,99 euro una tantum e rimuove la pubblicità, oltre a permettere di cambiare automaticamente lo sfondo, fra le altre cose).

Il bello di Walli è che raccoglie un gran numero di sfondi realizzati da artisti e grafici di tutto il mondo, i cui lavori vengono ripagati anche da tale servizio Premium. Anche in questo caso, è possibile cercare gli wallpaper, divisi in categorie, tramite i relativi tag, pronti ad essere scaricati, impostati come sfondo o salvati in una playlist.

Walpy, Unsplash e Resplash

Walpy è invece un’esclusiva del Google Play Store, quindi nulla da fare per chi possiede un iPhone. Parliamo di un’app piuttosto originale e costantemente aggiornata, dotata di una selezione delle migliori fotografie caricate su Unsplash.

Le immagini sono divise nelle collezioni dei fotografi stessi ed è possibile cercarle digitando un semplice tag, proprio come abbiamo visto per le app suddette. Volendo, l'app consente anche di cambiare automaticamente lo sfondo ogni giorno, scegliendo delle condizioni cucite sulle proprie esigenze.

Considerando la fonte degli scatti presenti sull'applicazione, unsplash.com, nei link che seguono, oltre a Walpy, trovate il collegamento per scaricare l’omonima applicazione per iPhone e Resplash, l’alternativa per Android.

Vellum

È forse la più celebre applicazione di sfondi presente sull'App Store Vellum, un’esclusiva di iPhone disponibile sia in forma gratuita sia Premium che, tuttavia, verrà proposta prossimamente anche in una versione per smartphone Android.

Minimalistica e ricca di contenuti di alta qualità costantemente aggiornati nel tempo, Vellum permette anche di scegliere lo sfocato del background grazie a uno strumento dedicato, o di abbinare lo sfondo dell’iPhone con quello dell’Apple Watch, fra le sue chicche

Sfondi HD

Viceversa per Android, fra le più quotate del Play Store c’è Sfondi HD. Si tratta di un’app gratuita particolarmente ricca di contenuti, divisi anche in questo caso in diverse categorie, per popolarità, colori e tipologie.

L’interfaccia utente di Sfondi HD è molto semplice, senza fronzoli, ma con vari annunci pubblicitari (non particolarmente invasivi), e consente all’utente di scaricare sullo smartphone lo sfondo scelto o di salvarlo fra i preferiti in un attimo.