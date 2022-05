Dopo più di 30 anni di monopolio come unico sistema di telepedaggio in Italia, Telepass si trova davanti un competitor: da qualche settimana infatti Unipol ha lanciato il suo UnipolMove, che sostanzialmente replica il funzionamento del Telepass, sempre tramite un dispositivo, uno "scatolotto", da posizione in auto o in moto. Le differenze tra i due player però ci sono, per questo abbiamo deciso di metterli a confronto.

Telepass vs UnipolMove: come funzionano

Entrambi sono dei trasponder che permettono il pagamento automatico del pedaggio autostradale attraverso corsia apposita e impianto ottico che comunica con la sbarra.

Entrambi i sistemi richiedono un IBAN per la sottoscrizione del contratto, il pagamento del canone periodico e l'addebito delle spese autostradali, ma al momento UnipolMove accetta solo IBAN italiani.

La differenza sostanziale riguarda l'associazione dei veicoli abilitati al servizio: Telepass permette di avere due targhe per ogni dispositivo, UnipolMove solo una ma permette il cambio della targa associata in ogni momento senza costi aggiuntivi.

Telepass vs UnipolMove: come acquistarli

Per avere Telepass o UnipolMove ci sono varie modalità di sottoscrizione del contratto, sia fisiche che online. Naturalmente Telepass, forte di oltre 30 anni di servizio, ha una rete di sottoscrizione più capillare, ma anche la new-entry UnipolMove può essere acquistata facilmente. Ecco in breve tutte le strade per ottenere i trasponder.

Come fare il Telepass

Online: attraverso il sito ufficiale Telepass.it con tempi di attesa variabili

Punto Blu: recandosi negli uffici della rete vendita Telepass si ha la certezza di avere il dispositivo immediatamente funzionante

Banca o ufficio postale: negli istituti di credito abilitati alla Rete di Vendita Telepass si può avere subito il dispositivo se disponibile, altrimenti l'attesa media è di 3 giorni

Eni Live Station: da luglio 2021 un accordo tra le società ha trasformato 200 stazioni di servizio in Italia in Telepass Point. Qui si potrà ritirare, sostituire o restituire il dispositivo.

Centri Dekra: anche in oltre 200 centri revisione del marchio tedesco si può sottoscrivere il contratto Telepass o sostituire il dispositivo

TStore: a Milano e Torino si può sottoscrivere l'abbonamento, ricevere Assistenza Stradale e richiedere il dispositivo valido in tutta Europa

Come fare UnipolMove

Online attraverso il sito ufficiale

Da smartphone, tramite la app UnipolSai

In tutte le agenzie UnipolSai

A differenza di Telepass però, UnipolMove richiede l'attivazione del dispositivo da app o da sito web attraverso la creazione di un profilo nell'area riservata del sito web o della app.

Telepass vs UnipolMove: quanto costano

Anche parlando di prezzi e tariffe Telepass propone un'offerta più variegata, a pacchetti, mentre al momento UnipolMove ha una sola tipologia contrattuale

Telepass, i contratti

Base: 2 euro con fattura trimestrale ai quali aggiungere i costi dei pedaggi e dei vari servizi associati (parcheggi, Area C, e traghetti, lavaggio auto, ricarica per auto elettriche o ibride plug-in e altro).

Telepass Plus: 2,50 euro al mese e servizi aggiuntivi che comprendono anche bike e scooter sharing, pagamento bollo auto, viaggi in treno, pullman, acquisto biglietti per i mezzi pubblici di Milano e Roma, acquisto skipass, pagoPA e non solo.

Telepass Family: il canone mensile (fatturato trimestralmente) è di 1,26 euro e permette di pagare anche parcheggi convenzionati, Area C di Milano, Pedemontana Lombarda e i traghetti dello stretto di Messina.

Telepass Pay Per Use: senza costi fissi mensili, 10 euro per attivazione e 2,5 euro al mese solo se il dispositivo viene utilizzato nel corso del mese solare. Sono inoltre compresi i servizi Telepass Pay.

UnipolMove, i contratti

Il canone mensile è di 1 euro al mese, ma al momento è gratuito per i primi 6 mesi e aggiungendo 50 centesimi il contratto provede un secondo dispositivo da associare ad un'altra auto. I clienti Unipol privati possono associare ai loro contratti un massimo di 2 dispositivi, mentre i Business 5.

Telepass vs UnipolMove: dove funzionano?

Telepass funziona in tutti i caselli autostradali italiani e anche all'estero grazie al servizio Telepass Europeo che permette l'utilizzo anche sulle autostrade francesi, spagnole e portoghesi. Un servizio che costa 2,4 euro al mese, ma solo nel caso di effettivo utilizzo.

Per utilizzare UnipolMove bisogna utilizzare i caselli riportanti il simbolo del Telepass europeo, inoltre UnipolSai si sta muovendo per permetterne l'utilizzo anche in Francia, Spagna e Portogallo.

Il simbolo del Telepass europeo

Telepass vs UnipolMove: cosa si può pagare?

Entrambe le compagnie permettono di pagare non solo i pedaggi, ma anche altri servizi associati alla mobilità.

Con Telepass si possono pagare le soste nei parcheggi convenzionati, gli ingressi nell'Area C di Milano, i traghetti da e verso Messina in collaborazione con Caronte and Tourist.

Con UnipolMove invece si può utilizzare per pagare strisce blu e parcheggi convenzionati, bollo auto, PagoPA e altri pagamenti, il rifornimento del carburante e, come per Telepass, gli ingressi all'Area C di Milano.

Telepass vs UnipolMove: sconti e promozioni

Tra i vantaggi offerti da Telepass ci sono:

Assistenza Stradale a 2 euro al mese (con sconti in officine convenzionate, valet e altri servizi);

Cashback del 50% in caso di rallentamenti sulle tratte di viaggio;

30% di sconto sulle tariffe per chi associa al dispositivo una targa moto; Canone mensile gratuito per chi beneficia dell'offerta moto su Telepass Pay o Telepass Pay "X".

UnipolMove invece, oltre alla possibilità di avere un secondo dispositivo a 0,50 euro/mese e ai primi 6 mesi di utilizzo gratuito, permette di avere: