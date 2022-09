NVIDIA è uno dei nomi nuovi che negli ultimi tempi si sente più spesso nel settore automobilistico, in veste di partner e di produttore per la “tecnologia di bordo”. Le ultime mosse dell’azienda statunitense sono state annunciate proprio in settimana, DRIVE Concierge e DRIVE Thor, le cui premesse sono piuttosto buone.

E se per quest’ultimo ci sarà da aspettare parecchio, Concierge si configura come una soluzione meno futuristica e più accessibile per le auto attuali, perché in maniera simile ad Android Automotive, promette di rendere i sistemi di infotainment dei tuttofare capaci di offrire ai passeggeri un’esperienza più smart e interattiva.

Cos’è NVIDIA DRIVE Concierge

In occasione della recente presentazione delle nuove GPU RTX 4080 e 4090, NVIDIA ha svelato anche il nuovo chip Thor per la guida autonoma e DRIVE Concierge, chiaro segno di interesse nei confronti del settore auto (come dimostrava anche la Volvo XC60 o la partnership con Jaguar Land Rover).

L’azienda statunitense, con Concierge, vuole offrire una soluzione integrata per i sistemi di infotainment che sia più di uno strumento utile per la semplice navigazione e la riproduzione di musica.

Non si tratta di un’idea inaudita, ma NVIDIA è stata chiara a definire la piattaforma come factotum, per intrattenere sì, ma anche come strumento che vada ad occuparsi delle funzioni di guida e di sicurezza, col prezioso supporto dell’intelligenza artificiale e di altre tecnologie proprietarie (DRIVE IX, Ominverse ACE e DRIVE Chaffeur).

Cosa può fare

In buona sostanza NVIDIA DRIVE Concierge, grazie a una piattaforma di calcolo che virtualizza e ospita più macchine virtuali su un singolo chip, offre e gestisce varie informazioni per il conducente e funzioni di infotainment per i passeggeri, a garanzia di un’esperienza multi-zona che coinvolge l’intero abitacolo.

Come visibile da questo video esemplificativo, ogni passeggero può gestire e personalizzarne una parte, attraverso i vari display presenti connessi a zone audio dedicate. Le potenzialità sono infinite perché si spazia dai servizi di streaming musicale a quelli video con film e serie TV, compresi i giochi, tramite piattaforme di cloud gaming quali NVIDIA GeForce NOW.

Oltre all’intrattenimento NVIDIA DRIVE Concierge, grazie all’intelligenza artificiale e alla connessione con i sensori dell’auto, è di supporto anche nei parcheggi e nella guida, monitorando sia il conducente che l’ambiente su cui si muove il veicolo. Non manca la compatibilità con Android Automotive, e la possibilità di moltiplicarne le potenzialità per via dei modelli e servizi IA basati sul cloud già sfruttabili dagli sviluppatori per ulteriori funzionalità future.

Al momento, mancano le applicazioni concrete di DRIVE Concierge, ma maggiori dettagli e informazioni sono presenti nella pagina dedicata del sito web di NVIDIA.