Nuovo appuntamento anche questa settimana con Le Dritte di Andrea. E mai come questa volta - probabilmente - si può parlare di dritte, e consigli per gli acquisti. Lo spunto nasce da quel che spesso accade in termini di richieste tramite social, o durante una di quelle classiche chiacchiere da bar, o da richieste di amici, parenti, conoscenti e chi più ne ha più ne metta: Andrea, che utilitaria mi consigli?

Consigli reali

Domanda reale, vera, che travalica concetti come il design avvincente, lo stile e la potenza da supercar, la trazione posteriore e via dicendo. A questo tipo di richiesta, le domande attinenti rimangono sempre le stesse: quanto consuma, quanto costa da nuova o da usata, e quali accessori sono consigliabili?

Ecco, a questo tipo di domanda, la risposta che ultimamente ci riserviamo di dare per indirizzare sull'usato, è una: la Toyota Yaris Hybrid. Pensateci: consuma evidentemente poco, ha costi di manutenzione contenuti, non ha noie con blocchi del traffico vari. Inoltre, se avete circa diecimila euro di budget può essere considerata. Insomma, per un utilizzo urbano, principalmente in grandi città, la piccola di casa Toyota è l'utilitaria che può fare al caso vostro.

Nuova Generazione appena arrivata

Non è la prima volta che prendiamo in causa la Toyota Yaris, ma abbiamo deciso di tornarci sopra in calce alla recente presentazione in quel di Amsterdam dove è intervenuto il nostro Francesco per vedere questa nuova generazione, questa novità auto. E' indubbio che questo modello sia fondamentale per casa Toyota, tanto da averle confezionato una nuova piattaforma, la TNGA-B, che la rende più corta di mezzo centimetro e più larga di cinque.

In linea teorica, ciò che ci è piaciuto è sicuramente la miglior abitabilità, il maggior volume del bagagliaio e la seduta più bassa di 6 centimetri, senza considerare che ora le batterie sono agli ioni di litio, dunque più leggere del 27% rispetto alle vecchie al nichel metallo idruro.

Diteci la vostra

Insomma, questa Dritta è tutta incentrata sulla Toyota Yaris Hybrid: sulla nuova, e su quelle di generazioni passate. Voi cosa ne pensate della utilitaria di casa Toyota? Diteci la vostra commentando in calce al video o sui nostri canali social.