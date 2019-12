Ogni anno il numero delle novità cresce. Siano essi semplici restyling o modelli del tutto nuovi, il mercato si allarga sempre di più, anche con l'arrivo di brand inediti. E anche il 2020 non fa eccezione, con molti modelli mai visti prima, ma anche parecchi facelift, più o meno attesi.

Più di ogni altra cosa il 2020 è l'anno delle auto elettriche, che arrivano in massa, ma anche dei SUV di tutte le taglie e delle sportive, senza dimenticare la diffusione dell'ibrido plug-in anche su modelli di fascia media.

Germania protagonista

Le novità più attese sono senza dubbio le nuove generazioni di modelli popolari e diffusi come Audi A3, Nissan Juke, Peugeot 3008 e Volkswagen Golf. Poi ci sono i grandi debutti, come quello della Ferrari F8 Tributo, della nuova Land Rover Defender, della Mini Elettrica e della Volkswagen ID.3, ma anche della Cupra Formentor e della rediviva Ford Puma. Le trovate tutte qui sotto, mese per mese.

Gennaio 2020

Quale modo migliore di iniziare un nuovo anno se non con una Ferrari nuova? A gennaio 2020 arriva sul mercato la F8 Tributo. Ma questo è anche il mese della nuova Renault Captur, dell'inedita BMW Serie 2 Gran Coupé e dell'ibrida plug-in Skoda Superb iV.

Marca Modello BMW Serie 2 Gran Coupé BMW X6 Citroen C5-Aircross Plug-in Ferrari F8 Tributo Ford Puma Opel Grandland X Plug-in Renault Captur Skoda Superb iV Volkswagen Passat GTE

F ebbraio 2020

Febbraio 2020 sarà anche il mese delle piccole elettriche, con l'arrivo della Mini, ma anche delle citycar, visto che la nuova Hyundai i10 è in rampa di lancio. Elettricazione anche per Jeep Renegade plug-in, e Peugeot 508 e 3008.

Marca Modello Hyundai i10 Jaguar F-Type Jeep Renegade Plug-in Lamborghini Urus plug-in Mercedes GLE Coupé MINI Cooper SE Peugeot 508 Plug-in Hybrid Peugeot 3008 Plug-in Hybrid

Marzo 2020

La primavera è il momento perfetto per tornare a dare gas dopo le scivolosità dell'inverno e quindi anche per ammirare la nuova BMW M3. Marzo sarà anche il mese dell'inizio delle vendite della nuova Land Rover Defender e della nuova Ford Kuga e della Golf 8.

Marca Modello BMW M3 Ford Kuga Honda e Jeep Compass Plug-in Kia e-Soul Land Rover Defender 110 Mercedes-AMG GLE 63 Opel Corsa-e Polestar 2 Skoda Octavia Volkswagen Golf

Aprile 2020

La scena del prossimo mese di aprile sarà rubata dal debutto su strada della nuova Ferrari SF90 Stadale, il mostro ibrido da 1.000 CV. Ma ci sarà anche il debutto della Cupra Formentor e del crossover elettrico BMW, cioè la iX3. Passerella anche per la Volkswagen T-Roc Cabrio e la nuova Peugeot 2008. Attesissime sono poi le nuove Audi A3 e Seat Leon.

Marca Modello Aston Martin DBX Audi A3 BMW X5 M Cupra Formentor Ferrari SF 90 Stradale Jaguar XJ Lamborghini Sian FKP 37 Mercedes EQA Peugeot 2008 Renault Captur plug-in hybrid Seat Leon Volkswagen T-Roc Cabrio

Maggio 2020

Sempre in tema di sportive, a maggio 2020 arriverà la Porsche 911 GT3 di nuova generazione. Grande ritorno anche per la Nissan Juke, e per la best-seller come Peugeot 3008, attesa al varco del restyling.

Marca Modello BMW iX3 Ferrari Roma Ford Explorer Mercedes GLA Nissan Juke Opel Insigna Peugeot 3008 Porsche 911 GT3 Volkswagen Golf GTI Volkswagen Golf GTD

Giugno 2020

L'arrivo dell'estate 2020 saluta anche la nuova generazione della Mercedes Classe E. Giugno sarà anche il mese della nuova Toyota Yaris e dell'elettrica del popolo Volkswagen ID.3.

Marca Modello Audi e-tron Sportback BMW Serie 4 Coupé Chevrolet Corvette C8 Ford Explorer Plug-in Hybrid Jeep Wrangler plug-in Mercedes Classe E Nissan Qashqai Toyota Yaris Volkswagen ID.3

Luglio 2020

Il 4 luglio 2020 è il grande giorno del debutto della Fiat 500 elettrica, attesa da tutti con grande trepidazione. Vernissage anche per la prima Seat elettrica costruita sulla piattaforma MQB, la El-Born.

Marca Modello Ferrari 812 GTS Fiat 500 elettrica Land Rover Defender 90 Lexus LC Convertibile Lotus Evija Mercedes-AMG GLE 63 Coupé Seat El-Born Skoda Kodiaq Volkswagen Golf GTE

Agosto 2020

Ad agosto 2020 è attesa la nuova Nissan Qashqai, così come la Jeep Wrangler in versione plug-in irbrida, la Seat Ateca ristilizzata, la "wagon" elettrica Porsche Taycan Cross Turismo e la Tesla Model Y.

Marca Modello Jeep Wrangler PHEV Lync & Co. 01 Mercedes-Maybach GLS Polestar 3 Porsche Taycan Cross Turismo Seat Ateca Skoda Vision iV Tesla Model Y

Settembre 2020

A settembre del 2020 ci attende il debutto di un'elettrica interessante come il SUV Audi Q4 e-tron e della nuova Jaguar XF, mentre Porsche si appresta a svelare il restyling della sua Panamera.

Marca Modello Audi Q4 e-tron Citroen C4 DS DS 9 Ferrari F8 Tributo Spider Jaguar XF Porsche Panamera Volkswagen Golf R Volkswagen Golf TCR

Ottobre 2020

A settembre torna il fermento coinvolge ancora una volta tre debutti elettrici: uno è quello della Volkswagen ID.4, l'altro quello della Mazda MX-30 e l'ultimo quello della Mercedes EQA. Non mancano poi i restyling di Jaguar F-Pace e Maserati Ghibli.

Marca Modello Jaguar F-Pace Jeep Grand Cherokee Maserati Ghibli Mazda MX-30 Mercedes Classe E Coupé Mercedes EQA Opel Mokka X Volkswagen ID.4 Volkswagen Golf Variant

Novembre 2020

Il mese di novembre 2020 sarà dedicato all'esordio della nuova Mercedes Classe S a della più compatta, ma non meno attesa, nuova Honda Jazz. La Jaguar E-Pace si rinnova e debuttano due nuove elettriche: Ford Mustang Mach-E e Volvo XC40 Recharge, senza dimenticare la nuova Toyota Mirai a idrogeno.



Marca Modello BMW Serie 2 Active Tourer Ford Mustang Mach-E Honda Jazz Jaguar E-Pace Mercedes Classe S Toyota Mirai Volvo XC40 Recharge

Dicembre 2020

Se è vero che l'Alfa Romeo Tonale è prevista per il 2021, noi speriamo in una specie di regalo di natale e di vederla entro la fine dell'anno. L'ultimo mese del 2020 dovrebbe anche portare in dote la nuova Porsche 911 Turbo e il primo modello "non SUV" del marchio Range Rover. E' più che probabile anche l'arrivo di una versione sportiva della Mazda 3.