Sono diversi mesi che non vediamo foto spia della nuova Porsche 911 GT3. L'attesa però finisce qui, dato che sono arrivati alcuni nuovi scatti e non ci sono molte camuffature. Davanti, ad esempio, si vedono chiaramente le due prese d'aria sul cofano: questo in effetti è uno dei tratti caratteristici che contraddistinguono la nuova GT3 da una qualsiasi altra Porsche 911.

Estetica funzionale

Rispetto all'attuale 911 Carrera, la parte frontale inferiore di questa GT3 ha un'ampia presa d'aria che si estende su gran parte della larghezza del paraurti. Questa si trova fra altre due prese d'aria più piccole, sui lati del paraurti.

Fotogallery: Porsche 911 GT3, le foto spia al Nurburgring con poche camuffature

13 Foto

La GT3 è equipaggiata con cerchi piuttosto grandi, a forma di "Y" e fissati con un unico dado centrale. I dischi dei freni sono forati trasversalmente, mentre le pinze gialle indicano l'impiego di materiale composito ceramico.

Le foto nella parte posteriore ci permettono di dare uno sguardo - nel modo più chiaro possibile finora - all'alettone, con montaggio cosiddetto "Goose-neck", ovvero "collo d'oca": gli elementi di fissaggio esposti sembrerebbero consentire la regolazione manuale a seconda di quanta deportanza si desideri nella parte posteriore. C'è anche un piccolo spoiler cosiddetto "duck-tail" (coda d'anatra).

Ci sono due terminali di scarico centrali, dalla forma circolare, con intorno un grosso diffusore. La nuova Porsche 911 GT3, secondo quanto riferito, monta una versione aggiornata del 4.0 Boxer a 6 cilindri aspirato del Marchio: le modifiche dovrebbero portare la potenza oltre i 550 CV.

Anche in versione meno "corsaiola"

Chi volesse queste prestazioni, ma con uno stile meno estremo e più tradizionale, sappia che in programma ci sarebbe anche una 911 GT3 Touring: stessa cattiveria ma niente alettone regolabile sul retro.

E' difficile stimare la data di debutto della nuova Porsche 911 GT3 - considerando l'emergenza da Coronavirus (qui tutte le novità congelate) - ma vi terremo aggiornati.