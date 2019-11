E sono 5. Con la Roma, si completa la famiglia delle nuove Ferrari del 2019. Ibrido ad alte prestazioni, cabrio e adesso anche una nuova gran turismo spinta dal V8 bi-turbo che cresce nella potenza a 620 CV.

Il nome legato a una località non è una novità per il Cavallino. Modena, Maranello, Fiorano, 458 Italia, addirittura, mentre più di recente ci sono state Portofino e Monza. Per questo battesimo, però, l'importanza della città arriva al massimo livello, visto che è stata scelta la Capitale.

Gran Turismo significa eleganza e questa Ferrari si ammorbidisce rispetto alle linee del passato. Ma se dici "Roma" non si può non pensare alla "Dolce Vita" di felliniana memoria, un dipinto che si sposa perfettamente con il concetto di Gran Turismo.

Lo stile

Dal fuori, la Roma è caratterizzata da forme pulite e eleganti. Le linee sono una chiara ode al passato, ispirandosi alla Ferrari 250 GT Berlinetta lusso e 250 GT 2+2, mentre il design si evolve con un linguaggio estremamente moderno, ma levigato, che sottolinea il suo stile raffinato. Allo stesso tempo, mantiene la personalità sportiva e la vocazione alle prestazioni di tutte le Ferrari.

Per garantire ottime performance sono state sviluppate diverse tecnologie all'avanguardia, in particolare uno spoiler posteriore mobile, pensato per conservare l'eleganza dell'auto quando retratto. Questo device è capace di fornire un carico aerodinamico essenziale per gestire le straordinarie prestazioni della Roma.

Sotto il cofano batte il V8

Confermato il V8 sovralimentato che eroga 620 CV a 7.500 giri, rendendolo il più potente del suo segmento. La pressione di sovralimentazione ha una gestione variabile, per una risposta sempre pronta. Il V8 si avvale anche del sistema di filtri antiparticolato per benzina, già visto sulla F8 Tributo, che è stato ridisegnato e privato dei silenziatori per offrire sempre una degna colonna sonora.

Il nuovo cambio a doppia frizione a 8 marce è più compatto e più leggero di 6 kg rispetto al suo predecessore a 7 marce. Oltre a ridurre il consumo di carburante e le emissioni, è anche più dolce e preciso nelle cambiate durante le situazioni di guida in città.

Sia la scocca che il telaio sono stati riprogettati per incorporare l'ultima generazione di sistemi elettronici. Addirittura, il 70% dei suoi componenti sono completamente nuovi. La Roma ha, poi, il miglior rapporto peso/potenza nel suo segmento (2,37 kg/CV).