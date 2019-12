La Porsche 911 è apprezzata per la versatilità e la polivalenza, in quanto abbina prestazioni elevate, buon comfort nella guida di tutti i giorni e un discreto spazio a bordo. Ci vuole però una bella dose di intraprendenza per considerarla un’auto con cui andare in campeggio.

La fantasia però non deve mancare a Brock Keen, che attraverso il profilo Instagram @996roadtrip documenta i viaggi in compagnia della moglie e del cane a bordo della loro Porsche 911 Carrera 4S (serie 996), dotata di una tenda al tetto in cui passare la notte all’aria aperta.

Prima la tenda, poi l'auto

Brock Keen ha raccontato la sua filosofia di viaggio al sito internet Inside Hook, spiegando che l’idea di montare la tenda sulla 911 gli è venuta per caso. “Vorrei poter dire che è stato tutto programmato, ma non è così” ha ammesso Keen.

Prima infatti ha acquistato la tenda, un “oggettino” da 1.500 dollari studiato per il tetto di SUV, per poi scoprire che avrebbe avuto bisogno di altri supporti per fissarla alla sua Range Rover d'epoca. A quel punto si è chiesto perché non provare a montarla sulla 911, della quale aveva già le barre porta-tutto ufficiali, un accessorio che in America e Canada costa circa 650 dollari.

I viaggi sono a "tema"

Soddisfatto del risultato, Keen ha caricato su Instagram alcune foto della 911 e dopo il primo campeggio è stato contattato dalla Yakima, produttore della tenda, che gli chiedeva di passare dal suo quartier generale per accertarsi che il montaggio fosse avvenuto correttamente.

Del resto il peso della tenda, di 52 chilogrammi, non va contro quanto scritto nel libretto dell'auto, che in movimento può caricare sul tetto fino a 77 kg.

Una volta ottenuto il via libera, Keen ha iniziato a viaggiare per gli Stati Uniti e ha raggiunto anche celebri piste, come il Sonoma Raceway di Sonoma (California), famosa per le gare di accelerazione, e Laguna Seca, dove a settembre si è tenuto un grande raduno di Porsche RS.