Mercedes ha deciso di correre un rischio con il suo primo pick-up Classe X che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe non avere un futuro a causa della bassa richiesta da parte del mercato. Audi, invece, non ha mai avuto in programma un "fuoristrada cassonato", così come del resto BMW.

Eppure, questo non ha impedito ad una mastodontica X7 di trasformarsi in pick-up. Si tratta chiaramente di un modello non destinato alla produzione in serie ma che, effettivamente, stato realizzato proprio dal brand tedesco come esemplare unico. Le prime informazioni risalgono a luglio scorso, quando sono state pubblicate le prime immagini di cartella stampa, ma ora l'enorme pick-up è realtà e lo si può ammirare al BMW Welt, il famoso centro espositivo multiuso, proprio il luogo da dove arrivano le prime foto "live".

Fotogallery: BMW X7 Pick-up

21 Foto

Doppio rene, doppia cabina

Ci sono voluti dieci mesi di lavoro e un team di circa 12 ingegneri. Rispetto ad un X7 "normale", il pick-up è addirittura più lungo di 10 cm (e siamo quindi a quota 5,25 metri) ma è più leggero di 200 kg grazie all'ampio utilizzo di plastica rinforzata con fibra di carbonio. Per quanto riguarda il vano di carico, quando il portellone è chiuso la lunghezza massimo di carico è di 140 cm e sale invece a oltre 2 metri quando la ribaltina è abbassata.

A proposito di "cabinati", la superficie di rivestimento del piano di carico è realizzata in legno teak, proprio come quello delle barche di pregio. Per la serie: "Ok mezzo da lavoro, ma con stile".

Comoda come il SUV da cui deriva

Prima di sottoporsi al lifting, la X7 in questione era una "normale" xDrive 40i dotata di sospensioni a controllo elettronico. Essendo queste impostabili su due altezze, diventa più facile caricare o scaricare il cassone.

Dentro, resta invariata la possibilità di ospitare fino a cinque passeggeri. Ultimo dettaglio, il colore: si tratta di un Tanzanite Blue Metallic che non si trova sui cataloghi di serie ma fa parte del programma Individual.