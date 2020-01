Mercedes ha rilasciato attraverso i propri canali social ufficiali un nuovo teaser del concept che debutterà al CES di Las Vegas in scena dal 7 al 10 gennaio. La Casa non ha ancora rivelato il nome ma, come potete vedere dal post Facebook qui sotto, "il risveglio è iniziato".

Questo breve video sembra mostrare una sequenza di accensione, con i moduli dei moderni fari a LED che si illuminano in sequenza. Il design sembra avere linee morbide, almeno nella parte anteriore, ma non è chiaro a quale parte del veicolo faccia riferimento la clip.

Qualche giorno fa Mercedes aveva annunciato che questo progetto ha preso ispirazione da "uno dei marchi più innovativi del settore dell'intrattenimento", anche se non è stato divulgato alcun dettaglio riguardo questa partnership.

A Las Vegas l'azienda esporrà anche il crossover elettrico EQC 400 4MATIC e il la concept Vision EQS. Poiché entrambi sono veicoli elettrificati altamente tecnologici, anche il concept non identificato potrebbe seguire questa ricetta.

Portare qualcosa di elettrizzato al CES si adatterebbe anche alla strategia Mercedes di introdurre più veicoli a batteria nei prossimi anni. Tra questi, l'EQS punta ad essere la "Classe S delle auto elettriche" e arriverà nel 2020. Sulla carta, questa grande berlina sarebbe in grado di circa 700 km di autonomia registrati nel ciclo WLTP grazie a una batteria da 100 kWh.