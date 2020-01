Anche sulle vetture elettriche più recenti, le case automobilistiche propongono delle offerte: è il caso della recentissima MINI Cooper SE, sulla quale è prevista un’offerta che è partita lo scorso settembre, ma che prosegue fino al 31 marzo 2020, anche perché la vettura è già ordinabile, ma la disponibilità sul mercato italiano è prevista proprio dal prossima marzo.

Per la versione di base siglata S, la MINI Full Electric ha un prezzo raccomandato compresi gli ecoincentivi statali di 27.900 euro, ulteriormente scontato in caso di adesione a formula Leasing a 26.500 euro; senza versare anticipo, si pagano poi 35 canoni mensili di 325,48 euro (tasso leasing fisso 2,99%, TAEG 4,59%), con un valore futuro garantito di 17.110,64 euro.

La vettura può essere restituita anche dopo soli 12 mesi senza costi aggiuntivi, purché non si superino i 10.000 km, non ci siano danni e si sottoscrivano specifiche appendici di contratto, passando a un contratto nuovo.

Vantaggi

Un’automobile elettrica potrebbe essere una via moderna ed ecologica per la circolazione, non solo in città: la MINI Full Electric da 184 CV accelera da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi, con coppia istantanea, un cambio a una sola velocità e frenata di recupero a due livelli. L’assenza di anticipo permette di passare a una formula di leasing, IVA inclusa, con rate non troppo elevate per il genere di vettura, e con un listino generale ribassato grazie agli ecoincentivi.

Svantaggi

A parte le difficoltà, soprattutto in alcune località, di gestire la ricarica di una vettura elettrica che ha al massimo 270 km di autonomia e una ricarica in modalità “normale” superiore alle due ore, c’è da considerare che gli ecoincentivi pari a 6.000 euro sono assegnati fino ad esaurimento fondi e solo in caso di rottamazione di un veicolo della stessa categoria fino a euro 4 in possesso da almeno 12 mesi; se non c’è il veicolo da rottamare, gli incentivi calano a 4.000 euro.