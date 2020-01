Archivata l'era Ghosn si apre per Renault un nuovo capitolo sotto la guida di Luca de Meo. La notizia della nomina era già circolata nei giorni scorsi e proprio oggi, nel giorno della presentazione della nuova Seat Leon, è stata ratificata dal consiglio di amministrazione. L'ex numero uno della casa spagnola però è vincolato da un contratto di non concorrenza con il Gruppo Volkswagen e quindi siederà nel consiglio del Gruppo francese come nuovo CEO a partire da luglio. Per la prima volta uno straniero novembre 2018 è stato l'inizio di un periodo incerto, in cui alla guida si sono succedute più persone. Prima le redini sono state prese da ottobre 2019 Bolloré Clotilde Debois, è diventata amministratore delegato ad interim (e lo sarà ancora fino a luglio). Per il Gruppo Renault si tratta di una svolta importante. L' arresto di Carlos Ghosn è stato l'inizio di un periodo incerto, in cui alla guida si sono succedute più persone. Prima le redini sono state prese da Thierry Bollorè , nominato CEO del gruppo, e Jean-Dominique Senard (CEO di Michelin), eletto presidente; poi adBolloré ha terminato il mandato e il direttore finanziario,, è diventata amministratore delegato ad interim (e lo sarà ancora fino a luglio). naturalizzato francese. Da lui ci si aspetta molto, aveva iniziato la propria carriera di manager proprio in Renault, ma poi è passato in Toyota, Fiat (dove ha lavorato a stretto contatto con Luca De Meo, 52 anni, è il primo straniero a ricoprire questo ruolo, in quando Carlos Ghosn pur essendo nato in Libano era. Da lui ci si aspetta molto, aveva iniziato la propria carriera di manager proprio in Renault, ma poi è passato in Toyota, Fiat (dove ha lavorato a stretto contatto con Sergio Marchionne , tanto che si era parlato di lui come suo possibile successore) fino a diventare il numero uno di Seat nel Gruppo Volkswagen. CEO sì, ma "rimandato" ad aprile

Fino a luglio, come abbiamo detto, De Meo non potrà ricoprire il suo ruolo in Renault per non divulgare informazioni chiave apprese nel concorrente Gruppo tedesco. Inoltre sarà solo ad aprile che l'assemblea dei soci di Renault approverà definitivamente la carica di CEO.

risultati ottenuti in Seat (record di vendite con una crescita su base annua dell'11% nel 2018) ed è stato anche in grado di migliorare l'immagine del brand rafforzandone l'anima sportiva (pensiamo al La sua conferma è comunque data per certa. Di lui sono stati molto apprezzati i(record di vendite con una crescita su base annua dell'11% nel 2018) ed è stato anche in grado di migliorare l'immagine del brand rafforzandone l'anima sportiva (pensiamo al marchio Cupra ). Le sfide in Renault quindi non si faranno attendere.

La dichiarazioni ufficiale