Tempo fa, molte promozioni erano riservate a vetture già in produzione da tempo; oggi invece le case propongono offerte anche su modelli nuovissimi, come la Volkswagen Golf 8, che può essere acquistata con il finanziamento Progetto Valore Volkswagen fino al 29 febbraio 2020.

Per una Volkswagen Golf 8 2019 1.5 e-TSI ACT EVO Life 150 CV DSG Mild Hybrid il listino scende da 30.800 a 27.600 euro grazie al contributo della casa e delle concessionarie; ad un anticipo di 5.000 euro, seguono 35 rate mensili da 249 euro (TAN 3,99%, TAEG 4,90%), per un limite di 45.000 km ed estensione della garanzia di 2 anni o 80.000 km. La rata finale, che corrisponde al valore futuro garantito, è di 16.235 euro.

Vantaggi

La Golf è una media di successo da oltre 30.000 di listino, in questo allestimento che non è esattamente entry level, e che comprende anche diversi accessori; nonostante ciò, 3.200 euro di sconto garantiti, l’estensione di garanzia in omaggio e le rate da 250 euro al mese per tre anni permettono di dilazionare bene la spesa, soprattutto coprendo con una permuta i 5.000 euro di anticipo. A parte le offerte specifiche a tasso zero, i tassi di interesse del gruppo Volkswagen sono di norma tra i più bassi sul mercato.

Svantaggi

L’esempio dell’offerta potrebbe non essere quello desiderato: sempre meglio un confronto diretto con la concessionaria, per cercare un modello specifico nell’ampio listino Golf. Non sono indicati alcuni costi, come IPT e PFU, o la spesa in caso di esubero chilometrico. La rata finale supera la metà del costo iniziale: con questo tipo di finanziamento, meglio pensare ad una permuta al termine delle rate.