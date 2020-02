Molti automobilisti stanno iniziando a pensare di sostituire la propria auto con un'altra dotata di moderni motori elettrici: ad esempio un’ibrida come la Hyundai Kona, disponibile in offerta fino al 28 febbraio 2020.

La nuova Hyundai Kona 1.6 HEV 141 CV XTech, a trazione anteriore e con cambio DCT, prevede con il finanziamento Hyundai i-Plus un listino ribassato da 26.450 a 22.700 euro in caso di permuta o rottamazione di un usato; l’anticipo da versare è di 5.100 euro, mentre le rate mensili sono 36 da 199 euro (TAN fisso 0%, TAEG 1,10%), con rata finale di 13.492,50 euro.

Vantaggi

Il primo vantaggio che salta subito all’occhio è il tasso zero, che per questo tipo di vettura dalla tecnologia attuale rappresenta sicuramente un vantaggio rispetto alla concorrenza; buono anche lo sconto di 3.750 euro, mentre l’anticipo può essere coperto dal valore di permuta dell’usato.

I costi complessivi appaiono piuttosto bassi, a parte forse l’apertura istruttoria a 395 euro. La formula prevede anche diverse possibilità assicurative da applicare alle rate, in parte esemplificate.

Svantaggi

Per aderire all’offerta è indispensabile la permuta, ma anche rispettare la data di sottoscrizione del contratto, e soprattutto dell’immatricolazione, che non può superare il 28 febbraio (non il 29).

Manca qualche indicazione, anche esemplificativa, di costi come IPT e PFU, e vanno contrattati con la concessionaria, che copre parte dei costi promozionali, anche gli eventuali optional nelle vetture offerte disponibili entro il 28 febbraio.