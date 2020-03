Forse in molti si sono già dimenticati della Mercedes Classe R, la monovolume lanciata a metà 2000 e mai davvero capace di fare breccia nei cuori degli automobilisti. Ancora meno, secondo noi, si ricordano della sua versione più cattiva, la R63 AMG.

Prodotta in appena 200 unità rappresenta una vera rarità nella storia di Mercedes, e ancora più rara è la versione ulteriormente spinta di cui parliamo qui: una one-off da 700 CV, potenza che rende quella della Stella una delle monovolume più potenti di sempre.

Vero unicorno

Scomparsa dal listino nel corso 2007 a causa della richiesta davvero scarsa, la Mercedes R63 AMG era in grado di sviluppare 503 CV e 630 Nm di coppia da orginale, grazie al maestoso V8 aspirato di 6,2 litri, abbandonato poi in favore di un pari frazionamento, ma sovralimentato.

Fotogallery: Mercedes R63 AMG

11 Foto

Una potenza impressionante che però scompare davanti alla R63 AMG del 2007 in vendita presso la casa d'aste americana Bring A Trailer. Una versione pesantemete elaborata dal suo attuale proprietario, che la acquistò nel 2018 percorrendo circa 3.400 km degli 80.000 indicati dal contachilometri.

Un paio d'anni vissuti pericolosamente, col V8 di 6,2 litri aspirato affiancato da un compressore volumetrico Weistec Engineering Stage 2, capace di aggiungere circa 200 CV. Il totale fa 700 CV inviati, come da progetto originale, a tutte e quattro le ruote tramite una cambio automatico a 7 rapporti.

Quasi quanto una compatta full optional

Le modifiche apportate alla Mercedes R63 AMG da 700 CV non riguardano unicamente l'incremento di potenza e comprendono anche intercooler, scarico completo, cerchi in lega da 21" personalizzati, impianto frenante Brembo e assetto ribassato, per un totale di 75.000 euro investiti.

Un piccolo capitale che, con ogni probabilità, non verrà recuperato dal suo attuale proprietario: attualmente infatti, a 2 giorni al termine dell'asta, l'offerta più alta è di 38.500 dollari (44.000 euro). Ora: sappiamo bene che questo non è il momento ideale per acquistare un'auto, ma un appassioato del genere potrebbe portarsi a casa un vero affare. Se la volete osservare qui potete trovare la pagina dedicata sul sito d'aste.