Motor Valley. Non poteva che cominciare dal cuore pulsante dell’Italia automobilistica il nostro viaggio tra i più affascinanti aneddoti, miti e retroscena riguardanti la "nostra" storia dell’auto. Un patrimonio di cultura che abbiamo deciso di raccogliere in una nuova serie dal titolo Storie di Motori.

Ogni domenica, la voce e l’interpretazione di Luca Dal Monte ci accompagnano alla scoperta di racconti, alcuni sconosciuti ai più, che celebrano la tradizione del nostro Paese e la passione per i motori.

Una valle che vale un mondo

Così come in California hanno la Silicon Valley, anche noi possiamo vantare un’eccellenza altrettanto riconosciuta a livello internazionale. La Terra dei Motori non ha certo confini precisi, nel senso di definiti e definitivi, ma sicuramente parliamo di quella parte di Emilia-Romagna che comprende Sant’Agata Bolognese, Maranello, Modena, Borgo Panigale e San Cesario sul Panaro. Rispettivamente, le "case" di Lamborghini, Ferrari, Maserati, Ducati e Pagani, senza però dimenticare Varano de Melegari, vicino Parma, dove ha sede Dallara.

E poi c’è tutto l’indotto, le altre centinaia di aziende attive sul territorio (e quindi professionisti di altissimo livello) che formano un tessuto connettivo d’impresa vivo, articolato e solido come da nessun’altra parte al mondo. Ed è proprio questo lo scenario delle nostre Storie di Motori.

Chi è Luca Dal Monte

Nato a Cremona, giornalista, ha ricoperto il ruolo di responsabile della comunicazione Ferrari negli Stati Uniti e, successivamente, direttore della comunicazione di Maserati dal 2005 al 2015. Luca Dal Monte è autore, tra le altre opere, di La Scuderia (2009), Ferrari Rex - Biografia di un grande uomo del Novecento (2016) e de La Congiura degli innocenti (2019).