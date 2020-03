Sono tante le Case che hanno magazine ufficiali, di solito riservati ai clienti, ma ai tempi di Coronavirus si aprono nuove strade. È il caso di Citroen, che ha deciso di rendere pubblica la piattaforma online The Citroen Editorializer per 30 giorni.

Si tratta di un editoriale finora riservato a 200 giornalisti nel mondo, che raccoglie tutte le informazioni su Citroen, oltre a tematiche di attualità sull'industria automobilistica con 30.000 fonti internazionali.

Informazioni per tutti

Questo libero accesso alla piattaforma, nata nel 2018, ha un obiettivo molto semplice: aiutare le persone, giornalisti e non, che affrontano la crisi del Coronavirus e sono alla ricerca di informazioni affidabili - e spesso esclusive - in un momento in cui i Saloni, le anteprime mondiali e gli eventi di ogni tipo vengono annullati uno dopo l'altro.

Nel frattempo, per gli appassionati di Citroen rappresenta un'opportunità per scoprire storie, curiosità e molto altro materiale interessante a proposito del Marchio.

Come si usa

Per accedere, gratuitamente, basta creare un account sul sito ufficiale TheCitroenist.com, compilando i campi necessari. Una volta entrati, il sito è suddiviso in macro-sezioni sulla sinistra: Citroen, Legacy, Comfort ed Electric, a cui si aggiungono le categorie Automotive Industry e Insipirations.

All'interno di ciascuna sezione ci sono altre sottosezioni più mirate, ad esempio la "prima pagina" su cui ci sono le ultime novità o il "radar", per trovare news più di tendenza della determinata categoria. Non mancano le foto, i video e anche i calendari che riportano gli eventi in programma nelle prossime settimane, tutto a portata di mano.