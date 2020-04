Se vi ricordate il Pandino Jones è la seconda Fiat Panda 4x4 della serie ICON-e, che in tutto annovera 5 esemplari. Questo modello in particolare rende omaggio alle gesta del famoso archeologo interpretato da Harrison Ford e oggi viene venduta all'asta.

Non a caso porta la firma di Garage Italia Custom, dato che è stato lo stesso Lapo Elkann, in collaborazione con Car&Vintage, a rispolverare questa icona, dandole nuovamente lustro, per festeggiare i 500.000 followers su Instagram della pagina dedicata alle auto storiche.

Il vestito

La Fiat Panda Indiana Jones non può che richiamare al mood del protagonista della serie con uno stile adatto all’avventura. In bella mostra, infatti, ci sono le griglie per proteggere le luci anteriori, i fari supplementari sul paraurti e portapacchi con ruota di scorta. Non può ovviamente mancare la trazione integrale.

Fotogallery: Fiat Panda 4x4 Pandino Jones

14 Foto

L’abitacolo, invece, è ricoperto da Alcantara arancione e adesso c'è lo stereo firmato JBL. Sulla plancia, nonostante le modifiche, resiste l’inclinometro, strumento preziosissimo per le avventure in fuoristrada.

Per averla

Come accennato, è sufficiente affacciarsi al profilo Instagram di Car&Vintage, dove troverete il post con tutti i dettagli. Una volta qui, basterà accedere alle storie della stessa pagina, dove avrete a disposizione le informazioni aggiuntive per provare a portarvela a casa. Attenzione però: l'asta dura solo le 24 ore del primo aprile! Sarà uno "scherzo"? La risposta potremo averla solo domani...