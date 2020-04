In pochi avrebbero scommesso che la McLaren Senna sarebbe riuscita a suscitare l'interesse dei tuner. In effetti, la hypercar inglese esce di fabbrica con tutto quello che serve per andare fortissimo e non passare inosservata.

Inoltre, chi vuole ancora di più può scegliere la versione GTR, riservata alla pista, che si distingue per una potenza maggiore (825 CV) e un peso ancora più basso rispetto al modello stradale. Ed ecco dove si inserisce Novitec, che oggi offre una variante più potente, ma che non vi confina nei circuiti.

Gli interventi

Il programma del tuner tedesco per la sportiva che porta il nome di uno di più grandi piloti di tutti i tempi prevede un upgrade per il motore 4,0 litri V8 bi-turbo. Di base questo propulsore (VRH) sviluppa 800 CV e 800 Nm di coppia.

Fotogallery: McLaren Senna by Novitec

14 Foto

Dopo un lungo lavoro di sviluppo e test, Novitec è riuscita ad aumentare la potenza, portandola a 902 CV e anche la coppia è aumentata con un picco di 888 Nm.

I risultati

Prevedibile, quindi, che i valori di accelerazione facciano riscontrare un miglioramento. Lo 0-100 Km/h adesso è liquidato in 2,7 secondi, giusto un decimo più veloce di prima. Il dato più impressionante, però, è lo 0-200 Km/h, che richiede solo 6,5 secondi. A causa dell'aerodinamica, sviluppata per raggiungere alti livelli di downforce, la velocità massima non cambia (335 Km/h).

La ricetta

Parte dell'incremento della potenza è stato possibile grazie all'installazione di uno scarico in Inconel, una superlega utilizzata anche nei motori dei razzi spaziali. Questa componente può essere aggiunta insieme alla mappatura per la centralina, con una finitura nera opaca o spazzolata. La parte finale dello scarico vede due uscite con un diametro di quasi 10 cm.

Il tuner non ha sfiorato la carrozzeria e in generale l'esterno della Senna, ma ha rimosso i cerchi originali e li ha rimpiazzati con un set Vossen a serraggio centrale. All'anteriore la misura è di 20", mentre al posteriore 21". Le gomme scelte per lei sono le Pirelli P Zero, che misurano rispettivamente 255/30 e 325/25.