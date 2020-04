Aspettando la M3, la M340i xDrive è il modello di punta dell'attuale BMW Serie 3 G20/G21: il motore 3.0 turbo a sei cilindri è in grado di erogare 374 CV e 500 Nm di coppia. Se non dovesse bastare, però, c'è una soluzione firmata G-Power, che si occupa di tuning per BMW da oltre 35 anni.

Il tuner propone tre livelli di aumento della potenza, con potenze superiori anche alla precedente generazione di M3, la F80: le modifiche comprendono aggiornamenti del software nella centralina, ma - negli step due e tre - anche il montaggio di nuove componenti. Con qualsiasi modifica, comunque, le funzioni di diagnosi e protezione del motore installate in fabbrica rimangono inalterate.

Da 420 a 510 CV

Già con il primo step, si arriva a 420 CV e 600 Nm di coppia grazie a un aggiornamento nella centralina - codice GP-420 - che interessa la reattività e l'erogazione della coppia fornita dal turbo. Non ci sono modifiche nelle componenti meccaniche vere e proprie, tuttavia lo zero a 100 km/h impiega solo quattro secondi. Il costo del primo step è pari a 1.695 euro.

Fotogallery: BMW M340i xDrive G-POWER

12 Foto

Se non dovesse essere sufficiente, comunque, si passa al secondo livello: il software aggiornato GP-470 permette al motore di erogare 470 CV e 650 Nm di coppia. Con questa potenza - quasi 100 CV in più rispetto alla versione di serie - l'auto ha bisogno di nuove componenti sportive in acciaio inossidabile per il collettore di scarico, il catalizzatore e il terminale con valvola a quattro uscite da 90 millimetri, per ridurre le temperature del sistema di scarico e aumentare la reattività del turbocompressore. Il costo di tutte le componenti, sia meccaniche che software, è pari a poco meno di 8.200 euro.

Non poteva mancare però il livello più estremo, in cui la potenza arriva a ben 510 CV e 690 Nm di coppia: le componenti meccaniche installate nel secondo stepcsi uniscono all'aggiornamento software GP-510 e ad un turbocompressore completamente nuovo, con giranti interne di dimensioni maggiori (quindi più volume d'aria e più potenza). la potenza supera addirittura quella raggiunta dalla M4 GTS della serie F82. Essendo il pacchetto tuning più estremo, è anche il più costoso: l'insieme delle varie modifiche ha un prezzo totale di oltre 12.000 euro.

Non solo accelerazione

Per tutti i tre livelli sono disponibili i cerchi Hurricane RR da 20 pollici, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 300 km/h. Tuttavia, questa può essere aumentata per un extra di 495 euro, insieme un'estensione della scala del tachimetro a 330 km/h, se necessario, per 395 euro.