Anche Peugeot inizia a proporre nuove offerte di vendita dopo i blocchi per l’emergenza Coronavirus: in termini generali, c’è l’invito Ripartiamo insieme con il nuovo Peugeot webstore per scegliere le vetture anche online; nel dettaglio, ci sono invece offerte specifiche, al momento fino al 18 maggio. L’esempio che sembra più idoneo al periodo sembra la promozione “Non si compra, si guida” per una Peugeot nuova 208 Active con motore PureTech 75 CV a benzina, Start&Stop e cambio manuale a 5 marce.

Aderendo al finanziamento i-Move, c’è intanto uno sconto iniziale sul listino che fa calare l’importo da 16.250 a 11.600 euro. L’anticipo è di 813 euro, e sono quindi previste 47 rate mensili da 139 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,86%) e la rata finale, che è anche valore futuro garantito, di 6.548 euro, con limite chilometrico di 60.000 km.

Vantaggi

Questo tipo di offerta è pensato per avere una bassa spesa iniziale, e mettersi subito alla guida di un’auto nuova: un concetto in linea con la necessità di affrontare una spesa in un periodo di emergenza. La rata finale può essere rifinanziata o riscattata, ma è più del doppio del prezzo, che è molto scontato: di solito, a quel punto, si passa ad un’auto nuova. Questa versione Active dispone anche di optional interessanti, come i fari Eco LED e le funzionalità Mirror Screen, e gli importi di anticipo e rate sono piuttosto bassi.

Svantaggi

C’è una limitazione abbastanza importante: è un'offerta per mettersi subito alla guida di un'auto nuova, ma si può applicare solo in caso di permuta: è vero che questa potrebbe coprire facilmente gli 813 euro di spesa, ma altre case offrono anticipo zero e prima rata dopo alcuni mesi. Manca qualche spesa in più da considerare, e l’offerta è su auto in pronta consegna con immatricolazione entro il 18 maggio, non a fine mese: è comunque ragionevole pensare che le offerte proseguiranno anche dopo.

In sintesi