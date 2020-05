Tra le offerte di maggio pensate per la riapertura delle concessionarie automobilistiche dopo il blocco per il Coronavirus, una delle più articolate è quella di Kia, che ci ha abituati da tempo a singolari proposte di marketing.

A livello social, c’è l’hashtag #KiaRiparteConTe che collega tutte le operazioni di rilancio, al momento entro il 31 maggio, ma ci sono anche operazioni parallele come #ItaliaKiama, un servizio di assistenza di prenotazione della spesa per chi ne ha necessità, presto esteso da Milano ad altre regioni italiane.

E le offerte sulle auto? Ecco un esempio sulla recente crossover Kia XCeed 1.6 CRDI Evolution da 136 CV; il listino di 31.000 euro scende a 25.500 euro, grazie a uno sconto di 4.500 euro con permuta o rottamazione di un veicolo in possesso da almeno tre mesi, ma anche 1.000 euro in meno di extra sconto sulle vetture diesel disponibili in stock.

Su questo prezzo, l’anticipo è di 7.000 euro, le 35 rate successive sono di 149,89 euro mensili (TAN 0%, TAEG 1,00%), e la rata finale è pari a 16.740 euro, come sempre pagabili anche con rifinanziamento, o restituendo l’auto, o considerando l’importo come anticipo su un’altra vettura.

Vantaggi

Si vede che marketing e comunicazione viaggiano a braccetto in Kia, con l’uso sistematico delle pagine social, di hashtag relativi ad ogni campagna, di assistenti virtuali nel sito ufficiale, e di iniziative promozionali sociali che vanno oltre l’automobile, ma rientrano nel contesto dell’assistenza e della ripresa.

I vantaggi economici sulla XCeed comunque non sono pochi: 5.500 euro di sconto, il TAN a zero e il TAEG bassissimo, e tanti accessori di serie, ma anche i 7 anni di garanzia compresi su tutte le Kia nuove.

Svantaggi

Nell’esempio ufficiale mancano alcuni costi di acquisto, come IPT, PFU, ma anche il limite chilometrico, con relativa spesa in caso di esubero, per confermare il valore della rata finale.

Lo sconto più alto è condizionato comunque ad una permuta, e comunque occorre versare un anticipo, non bassissimo, di 7.000 euro: è vero che poi c’è il tasso zero, ma alcune case preferiscono invece limitare le uscite in questo periodo di ripresa.

In sintesi

Modello (esempio) Kia XCeed 1.6 CRDI Evolution Promozione Scelta Kia #KiaRiparteConTe Scadenza 31 maggio 2020 Listino 31.000 euro Listino scontato 25.500 euro Servizi aggiuntivi 7 anni di garanzia Anticipo 7.000 euro Rate 35 di 149,89 euro TAN 0% TAEG 1,00% Maxi rata finale (VFG) 16.740 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Solo vetture diesel in stock con permuta o rottamazione di un'auto in possesso da almeno tre mesi