Sono tre gli allestimenti disponibili per DS 3 Crossback: So Chic, Performance Line e Business. Il secondo allestimento è pensato per chi vuole una versione più dinamica per quanto riguarda il look.

Non mancano infatti gli elementi per aggiungere tocchi di sportività, come i cerchi in lega 17” Dubai o la griglia della calandra nero brillante. Per questo modello il prezzo parte da 27.450 euro.

I dettagli

Sia dentro che fuori ci sono tanti elementi distintivi che caratterizzano questa versione del SUV francese. la DS 3 Crossback Performance Line, infatti, è caratterizzata anche dal DS Wings nero opaco, dagli inserti “Clous de Paris” dello stesso colore e dai vetri oscurati.

All'interno ci sono i battitacco in alluminio, la pedaliera rifinita con lo stesso materiale, i tappetini anteriori e posteriori Performance Line, il volante e pomello in pelle pieno fiore, le luci di cortesia a LED e tanta Alcaltara sui sedili, sui pannelli delle portiere e sul cruscotto.

I motori

La Performance Line porta su strada tutte e cinque le motorizzazioni già disponibili per il B-SUV premium della Casa francese. I benzina partono dal PureTech da 100 CV con cambio manuale, per arrivare al PureTech da 130 e 155 CV, entrambi con cambio automatico.

Per quanto riguarda i diesel, invece, il Blue HDi da 100 CV è disponibile con cambio manuale, mentre per chi preferisce l’automatico può scegliere il BlueHDi 130 CV.