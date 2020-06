Per le riaperture dopo l’emergenza Coronavirus, anche Peugeot ha trovato il modo di rilanciare le vendite delle proprie vetture, attraverso specifiche iniziative fino al 30 giugno.

Oltre alle disposizioni per le visite in sicurezza nelle concessionarie, e ai servizi internet aggiuntivi per la richiesta di preventivi e informazioni, la novità sta in un voucher Back to Road, presente nel sito ufficiale, che azzera l’anticipo del finanziamento i-Move; vediamo un esempio su Peugeot 3008.

Una Peugeot 3008 BlueHDi 130 S&S in allestimento Active ha un prezzo di listino di 30.150 euro, che scende in promozione a 23.446 euro. A questo punto non vi versa anticipo, e le rate sono 47 da 349 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,05%).

Alla fine c'è la consueta maxi rata finale di 13.337 euro - con un limite di 60.000 km - e la possibilità di restituzione, sostituzione o riscatto.

Vantaggi

Il finanziamento sarebbe più o meno convenzionale, ma ci sono alcuni vantaggi che lo rendono adatto al periodo di ripresa: lo sconto iniziale è piuttosto elevato, non è previsto anticipo e ci sono due assicurazioni comprese.

Nello specifico, si tratta di PerfettoPiù a copertura del credito e PSAWCare per 12 mesi, che copre “i rischi derivanti da sindrome influenzali di natura pandemica“, compreso quindi anche il Coronavirus.

Svantaggi

Sono sempre da tenere in considerazione le eventuali spese in più, non sempre esemplificate, soprattutto se si tratta dei costi di accessori sulle vetture proposte.

L’anticipo zero è interessante, ma c’è poi un tasso di interesse sulle rate: altri concorrenti portano il tasso a zero, o per lo meno consentono di pagare la prima rata dopo alcuni mesi. C’è un limite di età di accesso al finanziamento per i dipendenti del settore privato.

In sintesi