La formula convenzionale di acquisto per Volkswagen che prevede un anticipo, piccole rate mensili e una maxi rata finale rifinanziabile o utilizzabile come acconto per una vettura nuova si chiama Progetto Valore Volkswagen.

In tempo di Coronavirus, questa offerta ritorna fino al 30 giugno, ma con l’aggiunta di una parte: "a rate pagate da Volkswagen". Vediamo cosa significa, prendendo ad esempio la SUV compatta T-Cross.

Per il modello Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 CV Urban con tecnologia Blue Motion, c’è innanzi tutto uno sconto iniziale di 1.997 euro: si parte quindi da 18,403 euro. Il finanziamento prevede quindi un anticipo di 4.000 euro e tre anni di rate mensili da 169 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,44%), più la rata finale di 10.753,24 euro.

Se però le prime tre rate vengono pagate integralmente e con puntualità, Volkswagen procede con il rimborso, aggiungendo quindi un ulteriore sconto sul finanziamento. In più, l’offerta comprende anche il Service Plan di manutenzione da 36 mesi e un’assicurazione a tutela della salute.

Vantaggi

L’offerta per la T-Cross e per altri modelli Volkswagen sembra proprio mirata al periodo di ripresa: le prime tre rate sono offerte e le rate mensili, comunque, sono inferiori a 170 euro.

In più, ci sono la manutenzione per tre anni e l’assicurazione sulla salute, sicuramente attuale. Alla fine, una vettura recente come la T-Cross ha un costo concorrenziale nella sua categoria.

Svantaggi

Certamente ci saranno oneri in più, e costi per eventuali accessori sulle vetture in pronta consegna, ma l’annotazione da fare è sui tassi più alti della media del marchio, e sulla necessità di versare comunque un anticipo, che altri concorrenti non prevedono.

La maxi rata finale è molto alta rispetto al totale: per questo finanziamento, la sostituzione dopo tre anni è l’opzione di riferimento.

In sintesi