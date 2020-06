La Porsche 911 è un'icona, una delle sportive più amate e desiderate sul mercato. La gamma parte dalla "semplice" Carrera fino ad arrivare all'ultima arrivata, la potentissima - e velocissima, come si vede dal video qui sotto - Turbo S, equilibrato mix tra comodità e sportività.

Nell'ultimo video del canale YouTube AutoTopNL la protagonista è proprio una 911 Turbo S gialla che si sgranchisce, per modo di dire, le gambe sull'autostrada tedesca senza limiti fino alla velocità di punta di 332 km/h.

640 CV e 0-100 in 2,6 secondi

Sotto il cofano della 911 Turbo S, posizionato posteriormente a sbalzo, trova spazio un motore boxer a sei cilindri da 3.8 litri in grado di sprigionare ben 640 CV e 800 Nm di coppia massima. La potenza viene scaricata a terra attraverso la trazione integrale grazia anche al supporto del cambio PDK a otto rapporti. Le prestazioni, come si vede dal video, sono impressionanti, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in soli 2,6 secondi.

Dalle immagini si vede come la Turbo S supera per ben due volte la soglia dei 321 km/h raggiungendo prima i 330 km/h e poi i 332. La quasi totale assenza di traffico ha facilitato il conducente esperto nel raggiungere tali facilità e questo anche grazie alle civiltà di chi affronta i tratti di Autobahn tutti i giorni.