Una promozione interessante nel periodo di riapertura post-Coronavirus è senz’altro quello su una vettura di recente presentazione come la Mahindra KUV100 NXT M-Bifuel, con doppia alimentazione a benzina e GPL.

Per il mese di giugno, e fino al 31 luglio 2020, sulla vettura sono proposte ben tre modalità di incentivo: lo sconto sul listino, la campagna SymplyBuy Mahindra e la campagna Formula Vantaggi Mahindra. Vediamo in cosa consistono, prendendo come esempio il modello di attacco, la versione K6+ M-Bifuel.

Nel primo caso, che prevede l’acquisto senza finanziamento, il listino di 13.750 euro scende a 12.750 euro.

Nel secondo caso, il listino scende sempre di 1.000 euro, e viene inclusa la polizza furto e incendio per tre anni. Si parte quindi da 12.750 euro, con anticipo zero e 79 mesi di rate da 199,60 euro (TAN 5,25%, TAEG 6,83%) con prima rata posticipata a 180 giorni.

Nel terzo esempio, invece, sempre la K6+ M-Bifuel ha un costo di partenza di 9.990 euro, ma con un anticipo di 949 euro - anche se le note prevedono anche una soluzione con anticipo zero.

La prima rata è a 180 giorni e le rate sono 72 da 172,80 euro (TAN 6,45%, TAEG 8,72%). Gli importi consentono di non avere rate finali da pagare, mentre la più cara K8 costa 2.000 euro di più.

Vantaggi

La KUV100 NTX è un SUV compatto sottoposto ad un restyling recente, e la versione a doppia alimentazione può essere una buona scelta sia ecologica che economica.

In più, il prezzo di attacco è particolarmente vantaggioso, e nelle diverse formule di acquisto ci sono tutte le soluzioni proposte nel periodo di ripresa, dallo sconto iniziale all’anticipo zero, dalla prima rata a 180 giorni ad una dilazione dell’importo su più mesi che non richiede una maxi-rata finale.

La Casa, peraltro, offre anche la sanificazione gratuita sulle proprie vetture.

Svantaggi

Ogni tipologia di offerta può avere degli svantaggi nel rapporto con le altre: il pagamento in un'unica soluzione non prevede sconti iniziali particolarmente vantaggiosi e esclude gli eventuali servizi aggiuntivi.

La seconda proposta vincola ad un finanziamento molto lungo, in pratica ben otto anni; per la terza c’è una rata più bassa ma un tasso di interesse più alto, e non è compresa l'assicurazione.

Tutte le formule, in ogni caso, sono pensate per il possesso della vettura, non per una forma di noleggio più breve.

In sintesi

Modello (esempio) Mahindra KUV100 NXT K6+ M-Bifuel Promozione Sconto sul listino Scadenza 31 luglio 2020 Listino 13.750 euro Listino scontato 12.750 euro Promozione SimplyBuy Mahindra Scadenza 31 luglio 2020 Listino 13.750 euro Listino scontato 12.750 euro Servizi aggiuntivi Polizza Furto e Incendio per 3 anni Anticipo Anticipo zero Rate 79 da 199,60 euro, la prima rata dopo 180 giorni TAN 5,29% TAEG 6,83% Maxi rata finale (VFG) Non prevista Limite chilometrico Non previsto Limitazioni e condizioni Non previste

Promozione Formula Vantaggi Mahindra Scadenza 31 luglio 2020 Listino scontato 9.990 euro Servizi aggiuntivi Compresa assicurazione sul credito sicuro (facoltativa) Anticipo 949 euro Rate 72 da 172,80 euro, la prima rata dopo 180 giorni TAN 6,45% TAEG 8,72% Maxi rata finale (VFG) Non prevista Limite chilometrico Non previsto Limitazioni e condizioni Non previste