BMW sta dando alla sua Serie 8 un tocco speciale con la nuova Goldern Thunder Edition. È l'ultimo modello in edizione speciale che esce dallo stabilimento di Dingolfing, rivisitato con l'esclusivo design e l'equipaggiamento BMW Individual.

Da chiarire è che, nonostante il nome, la Goldern Thunder Edition ha dettagli puramente estetici ed è disponibile su tutta la gamma Serie 8: dalla Coupé alla Gran Coupé, e dalla 840i alla M850i ​​xDrive. Il prezzo non è stato reso noto, ma la Casa ha dichiarato che sarà prodotta da settembre 2020.

Nel dettaglio

Come si può immaginare, la caratteristica principale della Golden Thunder Edition è l'applicazione di accenti dorati sulla carrozzeria. Questi si trovano sul paraurti anteriore, sulle minigonne laterali e anche sul paraurti posteriore.

Fotogallery: BMW Serie 8 Golden Thunder Edition

6 Foto

Anche i cerchi in lega leggera M da 20" a doppio raggio sono disponibili in color oro, così come lo spoiler posteriore M, che si può avere esclusivamente per la versione Coupé.

Il resto

La finitura della carrozzeria può essere in nero zaffiro metallizzato o nero congelato con finitura metallizzata. Per completare il look, BMW Individual aggiunge la linea Shadow Gloss High con funzionalità estese e pinze dei freni nere per il sistema frenante sportivo M.

All'interno, la Serie 8 Golden Edition presenta finiture in pelle Merino nera con scritta "Edition Golden Thunder" sui poggiatesta anteriori. La Coupé e la Gran Coupé hanno la fodera del tetto in Alcantara Antracite, così come i rivestimenti interni in alluminio effetto oro.